Ціни на автогаз впали нижче 29 гривень за літр

Середня ціна на скраплений газ 2 серпня у мережах АЗС знизилася на 24 копійки до 28,73 грн за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

На станціях ОККО автогаз здешевшав на 46 копійок – до 28,74 грн/л.

На станціях групи "Приват" ("Укрнафта", "Авіас" та ін.) продукт здешевшав на 33-55 копійок –до 28,22-28,53 грн/л.

На своїх АЗС мережа SOCAR виставила на стелу 29,61 грн/л, що менше на 88 копійок ніж днем раніше. На станціях "Автотранс" і BVS продукт здешевшав на 20 копійок –до 28,87 і 28,79 грн/л відповідно.

Крім того, на 22-50 копійок здешевшав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", Chipo, Motto та інших.