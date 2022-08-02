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Новини
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Бізнес платитиме більше: "Укрзалізниця" змінила методику оплати за використання вагонів

вагон

АТ "Укрзалізниця" з 1 серпня змінила методику обрахування вагонної складової у вартості вантажоперевезень у вагонах власного парку по території України.

Згідно з повідомленням компанії, після зміни методики плата за перевезення вантажів у вагонах "Укрзалізниці" зросте.

Так, раніше для обрахування вагонної складової у вартості перевезень вантажів вагонами "Укрзалізниці" використовувалась методика, за якою термін використання вагонів визначався діленням відстані перевезення на нормативну швидкість доставки вантажу. Зазначена нормативна швидкість становила 200 км/добу для повагонних відправлень та 320 км/добу для маршрутних відправлень.

"Разом з тим останні 10 років фактична швидкість руху вагонів значно менша за нормативну швидкість через знос залізничної інфраструктури, рухомого складу та через збільшення кількості операторів вагонного парку на мережі. Таким чином, при застосуванні нормативної швидкості в розрахунку терміну використання вагонів кількість розрахованих діб використання вагона абсолютно не відповідала дійсності", – зазначається у повідомленні.

Водночас, яка зауважують в "Укрзалізниці", на ринку використання вантажних вагонів наразі діє інша методика, яка прив’язана до фактичної швидкості руху вагонів на різних маршрутах.

Через це "Укрзалізниця" хоча і мала вищій рівень ставок плати, ніж у приватних операторів ринку, але отримувала кошти за значно менший термін використання власних вагонів. Тепер державна компанія перейде на обрахування вагонної складової вартості вантажних перевезень з урахуванням фактичної, а не нормативної швидкості руху вагонів.

"Також слід зазначити, що дійсно в серпні 2022 року вантажовласники відчують ріст вагонної складової у вартості перевезень вантажів вагонами "Укрзалізниці", адже фактично при розрахунку різко зросте кількість днів використання вагонів, а ставки плати залишаться на поточному рівні", – визнають в компанії.

Проте надалі з підвищенням вартості використання вагонів "Укрзалізниця" очікує зменшення попиту на свої вагони у поточному місяці, а за рахунок зменшення коефіцієнту утилізації вагонів очікується зменшення ставок плати до ринкового рівня.

Водночас в компанії наголошують, що нормативна швидкість доставки вантажів не змінюється й становить, як і раніше, 200/320 км/добу, проте тепер вона не впливатиме на вартість використання вагонів.

Раніше повідомлялося, наприкінці червня Міністерство інфраструктури погодило пропозицію "Укрзалізниці" про підвищення тарифів на перевезення вантажів на 70%.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензор "Чому "Укрзалізниця" підняла тарифи на 70% і як це вдарить по бізнесу".

Автор: 

тарифи (1307) Укрзалізниця (4780) вагони (660)


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Топ-менеджери залізниці скоро переплюнуть нафтогазовиків... По кількости феррарі на менеджера...
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02.08.2022 17:22 Відповісти
чёт я не понял, мы возим ваши грузы дольше чем нужно, поэтому платите нам больше 🤔
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02.08.2022 17:34 Відповісти
В этом и изюминка тарифов. 200 км за сутки, ну это за пределом разума. 50 лет назад быстрее ездили. Они уже давно упали в ступор-чем меньше заказывают тем дороже тариф. Стагнация. А кушать хоцца.В других странах проще взял вагон, заплатил 50 баксов, и никого не волнует метал везешь или конфеты. А выход простой. Как говорил Остап Бендер - ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству.
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02.08.2022 21:42 Відповісти

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