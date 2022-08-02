Бізнес платитиме більше: "Укрзалізниця" змінила методику оплати за використання вагонів

АТ "Укрзалізниця" з 1 серпня змінила методику обрахування вагонної складової у вартості вантажоперевезень у вагонах власного парку по території України.

Згідно з повідомленням компанії, після зміни методики плата за перевезення вантажів у вагонах "Укрзалізниці" зросте.

Так, раніше для обрахування вагонної складової у вартості перевезень вантажів вагонами "Укрзалізниці" використовувалась методика, за якою термін використання вагонів визначався діленням відстані перевезення на нормативну швидкість доставки вантажу. Зазначена нормативна швидкість становила 200 км/добу для повагонних відправлень та 320 км/добу для маршрутних відправлень.

"Разом з тим останні 10 років фактична швидкість руху вагонів значно менша за нормативну швидкість через знос залізничної інфраструктури, рухомого складу та через збільшення кількості операторів вагонного парку на мережі. Таким чином, при застосуванні нормативної швидкості в розрахунку терміну використання вагонів кількість розрахованих діб використання вагона абсолютно не відповідала дійсності", – зазначається у повідомленні.

Водночас, яка зауважують в "Укрзалізниці", на ринку використання вантажних вагонів наразі діє інша методика, яка прив’язана до фактичної швидкості руху вагонів на різних маршрутах.

Через це "Укрзалізниця" хоча і мала вищій рівень ставок плати, ніж у приватних операторів ринку, але отримувала кошти за значно менший термін використання власних вагонів. Тепер державна компанія перейде на обрахування вагонної складової вартості вантажних перевезень з урахуванням фактичної, а не нормативної швидкості руху вагонів.

"Також слід зазначити, що дійсно в серпні 2022 року вантажовласники відчують ріст вагонної складової у вартості перевезень вантажів вагонами "Укрзалізниці", адже фактично при розрахунку різко зросте кількість днів використання вагонів, а ставки плати залишаться на поточному рівні", – визнають в компанії.

Проте надалі з підвищенням вартості використання вагонів "Укрзалізниця" очікує зменшення попиту на свої вагони у поточному місяці, а за рахунок зменшення коефіцієнту утилізації вагонів очікується зменшення ставок плати до ринкового рівня.

Водночас в компанії наголошують, що нормативна швидкість доставки вантажів не змінюється й становить, як і раніше, 200/320 км/добу, проте тепер вона не впливатиме на вартість використання вагонів.

Раніше повідомлялося, наприкінці червня Міністерство інфраструктури погодило пропозицію "Укрзалізниці" про підвищення тарифів на перевезення вантажів на 70%.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензор "Чому "Укрзалізниця" підняла тарифи на 70% і як це вдарить по бізнесу".