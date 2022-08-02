Виплати за внутрішнім боргом з початку великої війни перевищили запозичення на 30 мільярдів

З початку повномасштабного нападу РФ на Україну обсяг сплачених урядом України коштів на погашеннями внутрішніх боргів за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) на 30,69 млрд грн перевищує обсяг залучених від їх розміщення коштів.

Про це свідчать дані депозитарію Національного банку України (НБУ), повідомдяє пресслужба регулятора.

Так, упродовж п'яти місяців повномасштабної війни уряд спрямував на погашення внутрішніх державних облігацій 112,2 млрд грн, $1,54 млрд та 168 млн євро.

Водночас залучено від розміщення нових боргових інструментів на внутрішньому ринку близько 92,06 млрд грн, $0,91 млрд та 383,5 млн євро.

Нацбанк зауважує, що у березні обсяг отриманих урядом коштів на аукціонах із продажу ОВДП на 10,66 млрд грн перевищував суму погашень за цими інструментами, але надалі сальдо внутрішніх боргових операцій уряду стало від'ємним.

Зокрема, у квітні погашення внутрішніх боргових інструментів на 2,85 млрд грн перевищували запозичення на аукціонах із продажу ОВДП; у травні – на 411 млн грн; у червні – на 21 млрд грн; у липні – на 17,1 млрд грн.

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Як повідомлялося, на аукціоні з продажу військових ОВДП, що відбувся попереднього тижня (26 липня), Міністерство фінансів продовжило підвищувати дохідність гривневих облігацій – ставки за ОВДП на 1,5 роки зросли до 16%. Раніше, 19 липня, Мінфін також підвищив ставки за річними гривневими облігаціями до 14%.

Водночас дохідність за рештою гривневих ОВДП не змінювалася з початку повномасштабної війни та становила 9,5% та 10% річних для паперів із терміном погашення 3 місяці та 6 місяців відповідно.

Ставки за доларовими військовими ОВДП підвищено з 12 липня до 3,5%, 4% та 4,5% річних (термін погашення – 3 місяці, 6 місяців і 1 рік відповідно). Натомість дохідність військових ОВДП, номінованих у євро, з початку повномасштабної війни не змінювалися і становить 2,5% річних (термін погашення – 3 місяці, 9 місяців та 1 рік).