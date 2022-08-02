Застосунок "Повітряна тривога" попереджатиме про хімічну та радіаційну небезпеку
У мобільному застосунку "Повітряна тривога" додали сповіщення про хімічну та радіаційну небезпеку.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Тепер завдяки застосунку користувачі отримують сповіщення про початок та завершення 5 типів тривог: повітряна тривога, артилерійський обстріл, вуличні бої, хімічна загроза та радіаційна небезпека.
Зазначається, що для кожного типу тривоги створені унікальні сповіщення. Окрім звукових сигналів, застосунок також надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями дій, залежно від виду загрози.
Інформацію про всі види небезпеки передають відповідальні оператори в обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС.
Оновлення вже доступне для користувачів iOS, Android та Huawei.
Застосунок розроблений Ajax Systems разом з IT-компанією Stfalcon та за підтримки Мінцифри. Наразі його завантажили 11 мільйонів разів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль