БЕБ розслідує справу про ухилення від сплати податків проти титанової компанії "Велта"

Бюро економічної безпеки розслідує кримінальне провадження щодо компанії "Велта", яка займається видобуванням титанової руди в Кіровоградській області.

Про це liga.net повідомили у відділі комунікації БЕБ.

"Головним підрозділом детективів БЕБ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за можливими фактами умисного ухилення від сплати податків службовими особами товариства", – зазначили виданню.

Своєю чергою близько тижня тому "Велта" звинуватила БЕБ у "тиску з ознаками рейдерства". Приводом стали претензії БЕБ щодо завищення податкового кредиту на 28 млн грн.

У Бюро на це відповіли, що досудове розслідування здійснюється у межах законодавства.

1 серпня власник компанії Андрій Бродський заявив, що "найближчими днями "Велта" сплатить державі 28 млн грн". За його словами, до цієї суми увійде 2,5 млн грн податку на прибуток, хоча компанія його і не має.

"Велта" оперує Бирзулівським родовищем титанових руд та будує гірничо-збагачувальний комбінат на Лікарівському родовищі. Обидва розташовані у Новомиргородському районі Кіровоградської області.

Станом на січень 2021 року ресурсна база ільменіту компанії сягає до 6 млн тонн. Це найбільший видобувник та експортер титановмісних руд в Україні після державної Об'єднаної гірничо-хімічної компанії.