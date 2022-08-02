Мінагрополітики почало виділяти гранти на створення садів

Міністерство аграрної політики та продовольства видало перші чотири накази про надання гранту для закладки садів та ягідників на загальну суму 16,8 млн грн.

Як повідомляє пресслужба міністерства, загалом за останній місяць "Ощадбанк" отримав заявки на отримання грантів за цією програмою від 61-го агропідприємства і після їх опрацювання передав на розгляд Мінагрополітики 40 із них: 33 – на розвиток садівництва, 7 – теплиць.

Наразі у міністерстві вже опрацювали 23 заявки, але погодили надання лише чотирьох. На розгляді перебуває ще 1 заявка на отримання гранту для створення або розвитку тепличного господарства та 16 – на закладку саду.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 21 червня затвердив дві програми безповоротних грантів у аграрній сфері для проєктів зі створення садів та будівництва теплиць.

За програмою часткової компенсації вартості створення теплиць розмір гранту становить від 5 до 7 млн грн. Очікувана кількість грантів – 3 тисячі на рік. Загальний бюджет програми – 7 млрд грн.

Для висадки садів грант становитиме від 300 до 400 тисяч грн на 1 гектар або близько 70% від середньої вартості висадки. Планується надати гранти для висадки 10 тисяч гектарів нових садів. Загальний бюджет програми – 4 млрд грн.

Грантові кошти надаватимуться за принципом співфінансування. Для першої тисячі учасників 70% вартості проєкту профінансує держава, а 30% – сам підприємець.