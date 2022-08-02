СБУ заявила про ліквідацію "ботоферми" з мільйоном акаунтів у соцмережах

Служба безпеки України оголосила про знешкодження організованого угруповання, яке створило потужну ботоферму для дискредитації керівництва держави та розхитування суспільно-політичної ситуації.

Як стверджеє пресцентр СБУ, зловмисники "масово поширювали через інтернет дезінформацію, у тому числі щодо діяльності вищого військово-політичного керівництва країни".

За даними слідства, "потужності" цієї ботоферми використовували як представники російських спецслужб, які поширювали фейкові новини щодо ситуації з фронтів.

"Серед останніх "операцій" зловмисників: поширення контенту про нібито конфлікт між керівництвом ОП і Головнокомандувачем ЗСУ, а також проведення кампанії з дискредитації першої леді", – йдеться у повідомленні.

Для "розгону" деструктивного контенту ділки адміністрували більше 1 млн власних ботів, а також численні групи в соцмережах з аудиторією майже 400 тис. користувачів.

За даними СБУ, керівником групи виявився громадянин РФ, який проживав у Києві і позиціонував себе як "політичний експерт".

"За даними слідства, він організував інформаційно-підривну діяльність на замовлення однієї з вітчизняних політсил. Для координації злочинних дій був на "зв’язку" з нинішнім народним депутатом, що входить до близького оточення колишнього керівництва нашої держави", – стверджують в СБУ.

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За даними джерел "Української правди", йдеться про політсилу п’ятого президента Петра Порошенка "Європейську солідарність". Водночас сама ж "Українська правда" неодноразово писала про "конфлікт між керівництвом ОП і Головнокомандувачем ЗСУ" з посиланням на джерела у Офісу президента, в "розгоні" якого звинувачують організаторів "ботоферми".

Під час обшуків у Києві, Харкові та Вінниці правоохоронці вилучили: апаратно-програмний комплекс, який забезпечував функціонування ботоферми; 5000 сім-карт, які зловмисники використовували для створення та подальшого ведення технічних акаунтів; 200 "Proxy"-серверів для підміни ІР-адрес та уникнення блокування відповідних інтернет-ресурсів.

В СБУ додали, що у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) ККУ тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх організаторів ботоферми.