Створення держкомпанії "Ліси України" забезпечить інтереси держави, – Європейська бізнес асоціація

Об’єднання державних лісгоспів в єдину державну компанію "Ліси України" відповідає інтересам держави та забезпечить у перспективі значні позитивні зрушення.

Про це заявила виконавчий директор Європейської бізнес асоціації (ЄБА) Ганна Дерев’янко, коментуючи плани уряду щодо скорочення кількості державних підприємств та їхньої корпоратизації, пише видання delo.ua.

"З точки зору підвищення ефективності управління створити єдину компанію, безумовно, доцільно. Єдина структура прозоріша, одна юридична особа, єдині правила, стандарти. Коли в тебе 150 суб’єктів, спробуй привести кожного з них до спільного знаменника. Їм можна нав’язувати певні управлінські рішення, але це досить складно. З огляду на якість контролю за виконанням рішень єдина компанія буде працювати краще", – пояснила Дерев’янко.

В ЄБА також зауважують, що у великої компанії з прозорою звітністю та системою управління більше можливостей залучити фінансування на міжнародному ринку.

"Звісно, це дозволить покращити роботу з інвесторами. Навіть лише фактор масштабу вже зіграє позитивну роль. Вочевидь, сьогодні не на часі говорити про залучення інвесторів, але, як кажуть, потрібно "готувати сани влітку". І не відкладати структурні реформи, необхідні для швидкої відбудови економіки", – зазначила Дерев’янко.

Водночас виконавчий директор ЄБА вказує на певні побоювання бізнесу, пов’язані з ліквідацією лісгоспів.

"У лісгоспів є сформовані ланцюжки взаємодії з бізнес-спільнотою. Це стосується не лише реалізації деревини, але й проведення закупівель у підрядників. Бізнес побоюється, чи не створить реорганізація галузі дискомфорту? Сьогодні підприємцям вкрай складно вести бізнес, а тут ще доведеться пристосовуватись до нових правил. Цей фактор варто врахувати та передбачити. Якщо ми впевнені, що трансформація забезпечить більшу прозорість, більший дохід державі, контрольованість, маємо рухатись. Але цей процес повинен відбуватись так, щоб бізнес міг вчасно адаптуватись, щоб для підприємців не створювати додаткове навантаження", – вважає Дерев’янко.

За її словами, вкрай важливим є й контроль за стандартами та принципами створення єдиної компанії, адже великим структурам іноді притаманні бюрократизм, відсутність мобільності.

"Насправді з державницької точки зору очевидно, що це правильне рішення. Але базовим є питання прозорості та якості управління нової компанії, формування керівного складу. Якщо робити все правильно, за світовими стандартами, то об’єднання лісгоспів – абсолютний плюс", – наголосила виконавчий директор ЄБА.

Нагадаємо, уряд планує реорганізацію лісгоспів та утворення єдиного державного підприємства "Ліси України".

Централізація та посилення управління в лісогосподарській галузі необхідні для проходження опалювального сезону і забезпечення потреб армії. Як свідчать результати дослідження Центру розвитку ринкової економіки (CMD-Ukraine) реформа дозволить розв’язати проблему стагнуючих підприємств сходу та півдня, підвищить інвестиційну привабливість галузі.