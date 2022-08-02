Польські нафтопереробні компанії Orlen і Lotos завершили процес злиття
Польська нафтопереробна компанія PKN Orlen завершила злиття з Grupa Lotos, зареєструвавши закриття відповідної угоди в Окружному суді Лодзі.
Про це повідомили у пресслужбі PKN Orlen, передає enkorr.
"Злиття PKN Orlen з Grupa Lotos допоможе збільшити капітальні витрати, активізувати реалізацію найбільш прибуткових проєктів, підвищити енергетичну незалежність Польщі й забезпечити стабільне постачання палива для всіх споживачів", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в 2021 році капітальні витрати групи Orlen досягли рекордних 9,9 млрд злотих (близько 2,1 млрд євро), а поточного року інвестиції зростуть до 15,2 млрд злотих (3,2 млрд євро).
Нагадаємо, Orlen підписала з владою Польщі угоду про наміри щодо придбання Grupa Lotos у лютому 2018 року, компанії PGNiG – улітку 2020 року.
Передбачалося, що в результаті інтеграції активів PKN Orlen, Energa group, Lotos і PGNiG річний виторг об'єднаної компанії складе близько 200 млрд злотих (близько 42,4 млрд євро), EBITDA ключових сегментів досягне близько 20 млрд злотих на рік. Основну частину операційного прибутку, як і раніше, приноситимуть основні сегменти бізнесу Orlen – нафтопереробка й нафтохімія, видобуток на рівні 70 млн б.н.е. забезпечить близько 20% прибутку, вироблення електроенергії – 10% прибутку.
До 2030 року планується подвоїти результати за рахунок нових інвестицій.
Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" та PKN Orlen домовились про стратегічне співробітництво щодо постачання дизпалива для потреб української економіки.
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