Фнська енергетична компанія припинила закупівлю російської нафти після розголосу в ЗМІ

Фінська енергетична компанія Tampereen shklaitos заявила, що припинила закупівлі російської нафти, які здійснював Teboil.

Про це повідомила голова правління Tampereen sähkölaitos Мар'ют Онтронен, передає Yle.

"Компанія (Tampereen sähkölaitos, ред.) допустила прорахунок при купівлі нафти у Teboil, і ми негайно вжили заходів, щоб виправити ситуацію, – заявила Онтронен.

За її словами, контракт на постачання з Teboil було розірвано.

"Ми намагатимемося укласти нові контракти протягом цього тижня", – пообіцяла Онтронен.

Раніше ЗМІ з'ясували, що енергетична компанія замовила нафту компанії Teboil, яка належить російському "Лукойлу".