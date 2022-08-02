Суд арештував чотири судна, що вивозили українське зерно з Криму, – прокуратура

Суд заарештував чотири судна, які порушили порядок в'їздувиїзду до окупованого Криму, заходили до закритих портів для участі в "незаконних схемах перевезення окупантами українського зерна до третіх країн".

Про це повідомив голова прокуратури Автономної Республіки Крим Ігор Поночовний, передає Крим.Реалії.

"У рамках розслідування кримінального провадження за фактами порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332-1 КК України) встановлено, що суднами "Матрос Позинич", "Михаил Ненашев", "Матрос Кошка" під прапором РФ, а також сирійським судном "Фінікія" здійснюються систематичні незаконні заходи щодо входу та виходу до/із закритого Севастопольського морського торговельного порту. Таким чином Кримський півострів використовується РФ "як сіра зона" для перевезення зерна, яким вони незаконно заволоділи", – заявили в прокуратурі.

Незалежно підтвердити інформацію про те, що зерно справді було вивезене з окупованої території України, наразі неможливо.

Раніше в рамках зазначеного провадження також було повідомлено про підозру двом капітанам російських суден "Матрос Позинич" та "Михаил Ненашев" за ч. 2 ст. 332-1 КК України.

З липня 2014 року Україна офіційно припинила функціонування всіх портів окупованої території АР Крим та Севастополя, гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства. Заходження суден під іноземним прапором до морських портів Криму правоохоронні органи автономії кваліфікують як дії, що підривають суверенітет України та порушують норми національного законодавства, що тягне за собою кримінальну відповідальність судновласників, операторів і капітанів суден.

Раніше журналісти проєкту "Схем" опублікували результати проведеного розслідування, в якому зазначають, що російські окупанти систематично вивозять українське зерно з окупованого Криму, зокрема до турецьких портів.