Норвезький виробник фарб пішов з Росії (оновлено)

Норвезький виробник фарб Jotun продав усі свої активи в Росії місцевій групі "Атомбудкомплекс".

Як зазначається у заяві компанії, працівники її російського заводу збережуть свої робочі місця після зміни його власника.

Після закриття фабрики в Росії 3 березня Jotun продала свої акції у своїй дочірній компанії "Jotun Paints" LLC. З 2 серпня новим власником підприємства став "Атомстройкомплекс". Вартість угоди не розголошується.

"Ми працювали над пошуком рішення для нашої діяльності в Росії з кінця лютого. Працювати в країні в умовах санкційних режимів стає дедалі складніше, і ми розуміємо, що найближчим часом ситуація не зміниться. Наші співробітники були нашим головним пріоритетом, і протягом останніх кількох місяців було розглянуто кілька варіантів. Ми шкодуємо, що підсумком було продаж компанії. Ми вважаємо, що ми знайшли хороше рішення для наших співробітників", – прокоментував угоду гендиректор Jotun Мортен Фон.

Водночас бренди, інтелектуальна власність і технології не є частиною угоди.

Jotun працювала у Росії з 1989 року. З 2017 року компанія також мала власні виробничі потужності – завод у Тосненському районі Ленінградської області зі штатом понад 300 осіб.