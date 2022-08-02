Канада розширила санкції проти підприємств російського ВПК

Уряд Канади розширив санкції проти РФ, внісши до санкційних списків 43 російських військових високопосадовців та 17 організацій, причетних до вторгнення в Україну.

Як повідомляється у заяві канадського уряду, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року Канада запровадила санкції проти понад 1150 фізичних та юридичних осіб у Росії, Україні та Білорусі.

"Канада також продовжує працювати зі своїми міжнародними партнерами, щоб координувати дії та вивчати варіанти нових заходів у відповідь на невиправдані дії російського режиму", – наголошується у повідомленні.

Зокрема, санкції запроваджено проти російських НДІ "Аргон", заводу "Машинобудівник" в Пермі, АТ "Горизонт", науково-виробничих підприємств "Салют", "Алмаз", "Кант", "Связь", науково-дослідницьких інститутів "Аргон", "Платан", "Нептун" та інших. Водночас російські ЗМІ зауважують, що серед підсанкційних фізособ публічних осіб немає.

Як повідомлялося, у липні Канада розширила санкції проти нафтогазового та хімічного секторів РФ через збройну агресію в Україні. Зокрема, канадським громадянам і компаніям заборонено надавати послуги Росії, що повʼязані з виробництвом основних металів, авто, причепів. Обмеження стосуються і компʼютерної, електронної продукції, наземного транпорту та трубопроовдів.

Водночас уряд країни у вигляді винятку із запроваджених проти Росії санкцій дозволив німецькій Siemens Energy ремонтувати турбіни для "Північного потоку" протягом ще двох років.