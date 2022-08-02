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Новини
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Мінфін пропонує переглянути податкові пільги для великого бізнесу

марченко

Міністерство фінансів пропонує змінити пільговий режим оподаткування, запроваджений в тому числі для найбільшого бізнесу після початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив у інтерв’ю УНІАН, відповідаючи на запитання, які з-поміж запроваджених після початку повномасштабного російського вторгнення податкових пільг ще пропонується скасувати.

"Ми зберегли можливість ФОПів платити з обороту 2% замість 5%, ми розширили 3 групу ФОП по суті до нескінченності. Всі ці речі зберіглися. І я вважаю, що їх також потрібно корегувати", – сказав Марченко.

Водночас голова Мінфіну не виключив, що ці податкові пільги можуть бути переглянуті уже у найближчому майбутньому.

"Можливо. Це питання обговорюється", – зазначив Марченко.

Як повідомлялося, ухваленим 15 березня законом Верховна Рада дозволила великому бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування на час воєнного стану і сплачувати лише 2% від обороту (за винятком виробництва та збуту підакцизних товарів та грального бізнесу). Єдиним обмеженням, що залишалося для такого переходу, був ліміт обороту не більше 10 мільярдів гривень, однак 1 квітня Верховна Рада прибрала і цей ліміт, поширивши податкові пільги на найбільший бізнес.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прогнозував, що запроваджене пільгове оподаткування для бізнесу у розмірі 2% обороту та скасування мит у короткостроковій перспективі можуть знизити доходи бюджету вдвічі.

Зазначимо, що оборот понад 10 млрд грн мають найбільші рітейлери, державні компанії та підприємства олігархів. Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензор: 200 найбільших компаній України

Автор: 

пільги (273) Мінфін (2939) податки (2442) Податковий кодекс (233) Марченко Сергій (250)


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Топ коментарі
+3
Правильно, "умнічки"! Відчувається азірівська школа! Пам'ятаю, як те чмо казало в прямому ефірі, що "для нас біла бі лутше єсліби владєльци малого бізнєса пашлі работать на заводи". Продовжуйте в тому ж дусі, ідіоти, ну кому ж в Україні зараз найтяжче - звичайно ж нашим любим алігархам! Та вже зовсім відмініть для них податки, чого вже там! Уроди кончені. Не думав я, що колись побачу в керівництві моєї любої держави ідіотів навіть гірше за кончених часів правління януковоща, але зелені гниди перевершили своїх ригоанальних папєрєднікав стократ...
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02.08.2022 22:10
+3
Не совсем так. Скажем если предприятие Ахметова экспортирует руду, как и раньше.... Почему бы не платить налоги, как и прежде? Тем более, что это важно для страны...
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03.08.2022 00:00
+2
Податки для великого бізнесу мають бути високі
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02.08.2022 19:22
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Давно треба це зробити.
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02.08.2022 19:04 Відповісти
Податки для великого бізнесу мають бути високі
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02.08.2022 19:22 Відповісти
Правильно, "умнічки"! Відчувається азірівська школа! Пам'ятаю, як те чмо казало в прямому ефірі, що "для нас біла бі лутше єсліби владєльци малого бізнєса пашлі работать на заводи". Продовжуйте в тому ж дусі, ідіоти, ну кому ж в Україні зараз найтяжче - звичайно ж нашим любим алігархам! Та вже зовсім відмініть для них податки, чого вже там! Уроди кончені. Не думав я, що колись побачу в керівництві моєї любої держави ідіотів навіть гірше за кончених часів правління януковоща, але зелені гниди перевершили своїх ригоанальних папєрєднікав стократ...
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02.08.2022 22:10 Відповісти
Не переживайте ВР в заголовку закону напише що збілшує податки для великого бізнесу а по факту буде для громадян як вже було
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02.08.2022 22:47 Відповісти
Тот кто радуется повышению налогов- просто умственно отсталый человек. Потому что каждый процент повышения он увидит утром на ценнике в маркете или магазине. Глупость людей позволяет стравливать население нашей страны и отвлекать внимание от дерибана
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02.08.2022 22:54 Відповісти
Не совсем так. Скажем если предприятие Ахметова экспортирует руду, как и раньше.... Почему бы не платить налоги, как и прежде? Тем более, что это важно для страны...
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03.08.2022 00:00 Відповісти
Ахметов платить податки в Україні ви в якій реальності
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03.08.2022 10:33 Відповісти
довбойоби. Грубо але правильно. Зразу роблять дурню а потом чешуть потилиці де гроші взяти.
Ввели шарову розтаможку - барили ввозили дорогі авто, казна втратила мільярди..якого х..я питається такі речі було робити. так же пільги бізнесу..які пільги, якому нах бізнесу, баригам кпи-продай шоб ті в ресторанах гуляли та катались на дорогих авто під час війни?? А чому пересічним що працюють "по білому" та платять чесно податки не знизити оподаткування, замусть 18% зробити 15% бо і так в більшості роботодавці перевели на пів-окладу
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03.08.2022 12:01 Відповісти
Для початку було б непагано перестати красти у працюючих людей гроші в пенсійний фонд. Бо вже думаю всім притомним людям очевидно, що всім, кому зараз 30-40, пенсії не буде ніколи. Отже, парадоксальна ситуація виникає, коли з тебе просто деруть купу грошей, під видом "пенсійного забезпечення тебе", якого ніколи не буде. Це називається дуже коротко і ємно: здирництво.
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03.08.2022 13:11 Відповісти
НАРОДЕ УКРАЇНСЬКИЙ ЧИТАЙ ТА РОБИ ВИСНОВКИ :::https://shabdua.livejournal.com/5285995.html?fbclid=IwAR2wmj2Q-UahT_k0rRWOWUsJ3u46rhWPOBN1mCRo4Pm9PWqAFYXrfmel_rQ
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03.08.2022 12:25 Відповісти

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