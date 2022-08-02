Мінфін пропонує переглянути податкові пільги для великого бізнесу

Міністерство фінансів пропонує змінити пільговий режим оподаткування, запроваджений в тому числі для найбільшого бізнесу після початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив у інтерв’ю УНІАН, відповідаючи на запитання, які з-поміж запроваджених після початку повномасштабного російського вторгнення податкових пільг ще пропонується скасувати.

"Ми зберегли можливість ФОПів платити з обороту 2% замість 5%, ми розширили 3 групу ФОП по суті до нескінченності. Всі ці речі зберіглися. І я вважаю, що їх також потрібно корегувати", – сказав Марченко.

Водночас голова Мінфіну не виключив, що ці податкові пільги можуть бути переглянуті уже у найближчому майбутньому.

"Можливо. Це питання обговорюється", – зазначив Марченко.

Як повідомлялося, ухваленим 15 березня законом Верховна Рада дозволила великому бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування на час воєнного стану і сплачувати лише 2% від обороту (за винятком виробництва та збуту підакцизних товарів та грального бізнесу). Єдиним обмеженням, що залишалося для такого переходу, був ліміт обороту не більше 10 мільярдів гривень, однак 1 квітня Верховна Рада прибрала і цей ліміт, поширивши податкові пільги на найбільший бізнес.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прогнозував, що запроваджене пільгове оподаткування для бізнесу у розмірі 2% обороту та скасування мит у короткостроковій перспективі можуть знизити доходи бюджету вдвічі.

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