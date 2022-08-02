Нацкомісія дозволила збільшити частку кисню у газорозподільних мережах

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) прийняла постанову про зниження вимог до молярної частини кисню в природному газі з 0,02 мол. % до 0,2 мол. % для спрощення доступу біогазу до газотранспортної системи (ГТС) і до 1,0 мол. % для доступу біогазу до газорозподільних систем (ГРС).

Відповідну постанову про внесення змін у Кодекс газотранспортної системи та Кодекс газорозподільних систем регулятор прийняв на засіданні у вівторок, 2 серпня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Метою внесення цих змін в обґрунтуванні проєкту рішення до Кодексу ГТС і Кодексу ГРС вказано "стимулювання розвитку ринку біометану в Україні та розширення можливостей доступу до біогазу до газотранспортних і газорозподільних систем, що в результаті приведе до посилення енергетичної незалежності України".

Як пояснили в комісії, відповідно до Кодексу ГТС і Кодексу ГРС, доступ суб'єктів ринку природного газу, в тому числі виробників біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел, які ГТС і ГРС здійснюються на принципах забезпечення рівного права доступу за умовами, що біогаз або інші види газу з альтернативних джерел за своїми фізико-хімічними характеристиками відповідають стандартам природного газу та вимогам цих кодексів.

"Слід зазначити, що до НКРЕКП надійшли листи Міністерства енергетики України та ТОВ "Оператор ГТС України" про необхідність внесення змін до положень Кодексу ГТС та Кодексу ГРС, оскільки встановлені ними вимоги до фізико-хімічних показників природного газу не створюють достатніх стимулів для виробників біогазу та потенційних інвесторів для розвитку ринку біогазу в Україні через значні витрати на очищення біогазу", – йдеться в обґрунтуванні проєкту рішення.

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Своєю чергою Кабмін 22 липня прийняв постанову "Про Порядок функціонування реєстру біометану".

На початку червня 2022 року до ТОВ "Оператор ГТС України" звернулися 26 компаній, які планують виробляти 206 млн куб. м біометану на рік.

Як повідомлялося, у листопаді 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до закону "Про альтернативні види палива" щодо розвитку виробництва біометану".

Закон регламентує поняття "біометан" як "біогаз", який за своїми фізико-технічними характеристиками відповідає нормативно-правовим актам про природний газ для подачі в газорозподільні та газотранспортні мережі або для використання як моторне паливо.

Крім того, документ передбачає створення реєстру біометану для обліку у системі, встановлює порядок формування гарантій походження біометану.