БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
5 287 19

Нацкомісія дозволила збільшити частку кисню у газорозподільних мережах

газ

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) прийняла постанову про зниження вимог до молярної частини кисню в природному газі з 0,02 мол. % до 0,2 мол. % для спрощення доступу біогазу до газотранспортної системи (ГТС) і до 1,0 мол. % для доступу біогазу до газорозподільних систем (ГРС).

Відповідну постанову про внесення змін у Кодекс газотранспортної системи та Кодекс газорозподільних систем регулятор прийняв на засіданні у вівторок, 2 серпня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Метою внесення цих змін в обґрунтуванні проєкту рішення до Кодексу ГТС і Кодексу ГРС вказано "стимулювання розвитку ринку біометану в Україні та розширення можливостей доступу до біогазу до газотранспортних і газорозподільних систем, що в результаті приведе до посилення енергетичної незалежності України".

Як пояснили в комісії, відповідно до Кодексу ГТС і Кодексу ГРС, доступ суб'єктів ринку природного газу, в тому числі виробників біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел, які ГТС і ГРС здійснюються на принципах забезпечення рівного права доступу за умовами, що біогаз або інші види газу з альтернативних джерел за своїми фізико-хімічними характеристиками відповідають стандартам природного газу та вимогам цих кодексів.

"Слід зазначити, що до НКРЕКП надійшли листи Міністерства енергетики України та ТОВ "Оператор ГТС України" про необхідність внесення змін до положень Кодексу ГТС та Кодексу ГРС, оскільки встановлені ними вимоги до фізико-хімічних показників природного газу не створюють достатніх стимулів для виробників біогазу та потенційних інвесторів для розвитку ринку біогазу в Україні через значні витрати на очищення біогазу", – йдеться в обґрунтуванні проєкту рішення.

Читайте також: Нацкомісія затвердила план розвитку українських газосховищ вартістю 14,4 мільярда

Своєю чергою Кабмін 22 липня прийняв постанову "Про Порядок функціонування реєстру біометану".

На початку червня 2022 року до ТОВ "Оператор ГТС України" звернулися 26 компаній, які планують виробляти 206 млн куб. м біометану на рік.

Як повідомлялося, у листопаді 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до закону "Про альтернативні види палива" щодо розвитку виробництва біометану".

Закон регламентує поняття "біометан" як "біогаз", який за своїми фізико-технічними характеристиками відповідає нормативно-правовим актам про природний газ для подачі в газорозподільні та газотранспортні мережі або для використання як моторне паливо.

Крім того, документ передбачає створення реєстру біометану для обліку у системі, встановлює порядок формування гарантій походження біометану.

Автор: 

газ (7954) газопровід (1179) НКРЕКП (1442) газорозподільні системи (69)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+8
Акуеть. Давайте ещё напряжение до 180В в сети понизим, чтобы солнечные батареи больше тока выдавали.
показати весь коментар
02.08.2022 22:59
+6
"а ти *** у бєлкі відєл?" (Митець)
показати весь коментар
02.08.2022 22:45
+5
А ціну зменшать? Чи будемо за повітря платити?
показати весь коментар
02.08.2022 22:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нужно где то 10% кислорода от обьема газа. Нормально будет
показати весь коментар
02.08.2022 22:21 Відповісти
А ціну зменшать? Чи будемо за повітря платити?
показати весь коментар
02.08.2022 22:29 Відповісти
"а ти *** у бєлкі відєл?" (Митець)
показати весь коментар
02.08.2022 22:45 Відповісти
А може хочеш реальну ціну за газ, тисяч 80 грн. за тисячу кубів?
показати весь коментар
03.08.2022 14:26 Відповісти
Це реально стільки коштує газ української державної газовидобувної компанї яка існує на наші податки...?
показати весь коментар
03.08.2022 15:42 Відповісти
Не зменшать, а "не підвищили" буде подаватись як перемога!
Держава дбає про зменшення не наших витрат, а своїх!
показати весь коментар
03.08.2022 14:59 Відповісти
Акуеть. Давайте ещё напряжение до 180В в сети понизим, чтобы солнечные батареи больше тока выдавали.
показати весь коментар
02.08.2022 22:59 Відповісти
Та дозвольте вже 21% кисню та 78% азоту.
показати весь коментар
03.08.2022 10:25 Відповісти
той газ по облгазам і так намішаний...в Києві той же обьєм води кипить в два рази скорше.
Але як по мені то треба зробити щоб було 73% повітря на честь 73% дурнів що вибрали цю владу, може до них якось дійде, хто ще притомний...
показати весь коментар
03.08.2022 10:54 Відповісти
И так этот газ еле горит и теплоемкость минимальная.
показати весь коментар
03.08.2022 12:05 Відповісти
Це проривне рішення, коли вперше в історії України громадянам будуть давати в 10 разів більше кисню, не те що попередня влада все залишала собі.
показати весь коментар
03.08.2022 13:28 Відповісти
Они че охренели там совсем??? воздух продавать будут... Они не видят, что в Украине вооруженных людей очень много??? за схемы может и пуля в жбан прилететь!
показати весь коментар
03.08.2022 13:54 Відповісти
Газ и так бодяжный! Вместо прозрачно- голубого пламени горит всеми цветами радуги и коптит!
показати весь коментар
03.08.2022 14:40 Відповісти
Може ще трохи водічкі добавлять)) може розчиниться у газі газу стане більше...)))
показати весь коментар
03.08.2022 15:37 Відповісти
Щось написали бізнес-журналісти без орфографічних помилок. Але абревіатури: ГТС - газотранспортна система, ГРС - газорозподільна станція, ГРМ - газорозподільна система (мережа). Що таке Кодекс ГРС?
показати весь коментар
03.08.2022 15:49 Відповісти
найдорожче повітря на всьому земному шарику. Зелені рішили на "шару" розбагатіти, а то касир Трухін занепокоївся від нудьги і почав писати закони про дороги. З коментів бізнес журналістів так і не зрозуміло, розбавляти будуть біогаз на вході чи дозволять 10 відсотків на виході для всього "кодекса ГТС".
Остап Ібрагімовіч нервово курить і думає як все просто. Це не бензин осліной мочою розбавляти.
показати весь коментар
03.08.2022 16:42 Відповісти
От газа , надо давно отказываться в быту . Только лохи могут платить за газ , за куб . не зная его калорийности . Счетчик считает только кубы , а сколько калорий никто не знает . Это как было ********* с горячей водой , пока умные люди не стали ставить электробойлеры и массово отказываться от горячей воды централизованной
показати весь коментар
03.08.2022 21:36 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 