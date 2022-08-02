Мінфін планує залучити ще $14 мільярдів фінансової допомоги до кінця року

Україна з початку повномасштабного вторгнення російських військ вже отримала $12,7 млрд зовнішньої підтримки, до кінця року уряд сподівається залучити ще близько $14 млрд.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив у інтерв’ю УНІАН.

"У нас з початку війни залучено уже $12,7 млрд зовнішньої грантової і кредитної допомоги. Зараз йдуть перемовини про отримання ще близько $14 млрд. Тобто всього йдеться про отримання $27 млрд до кінця року", – сказав Марченко.

Він уточнив, що у березні Україна отримала зовнішньої допомоги на $3,4 млрд, у квітні – на $1,7 млрд, у травні – на $1,5 млрд, у червні – на $4,4 млрд, у липні – на $1,7 млрд. При цьому в

"У серпні плануємо – $6 млрд, у вересні – $4,7 млрд. Жовтень і подальші місяці залежать від результату перемовин з нашими партнерами та МВФ", – зазначив голова Мінфіну.

Водночас він визнав, що у липні планувалося отримати більше коштів, висловивши сподівання, що вони надійдуть у серпні.

Марченко також наголосив, що уряд України не може використовувати грантові і кредитні кошти західних партнерів на військові потреби. Тому в умовах зростання видатків на оборону та падіння податкових надходжень виникає потреба у фінансування дефіциту держбюджету за допомогою викупу облігацій уряду Національним банком.

"Ще раз важливо підкреслити, що ми не можемо витрачати західну фінансову грантову та кредитну підтримку на фінансування армії... А тепер давайте рахувати: нам в середньому щомісячно на фінансування армії потрібно близько 130 млрд грн. А податкові та митні надходження – це в кращому випадку, як у липні – близько 90 млрд грн (без відшкодування ПДВ). А в перші місяці війни, як відомо, ситуація була в декілька разів складнішою. Різницю нам постійно щомісячно треба шукати на внутрішньому ринку", – констатував Марченко.