Один з українських банків відновив продаж безготівкової валюти

Один з найбільших за кількістю клієнтів українських банків monobank, що працює на ліцензії "Універсал Банку" Сергія Тігіпко відновив можливість придбання безготівкової валюти у застосунку.

Про це один із співзасновників monobank Олег Гороховський повідомив у Telegram.

Він уточнив, що для розблокування функції потрібно оновити застосунок.

"У разі ажіотажного попиту залишаємо за собою право припинення продажу валюти. Сподіваємось, що це не знадобиться", – написав Гороховський.

Відповідно до запроваджених Національним банком обмежень, купити валюту можна у межах ліміту до 50 000 грн на місяць для розміщення на новий строковий депозит терміном від 3 місяців, а також для поповнення діючих строкових депозитів, до закінчення строку яких залишається понад 3 місяці.

Після закінчення терміну дії депозиту виплата можлива на рахунок клієнта або готівкою у відділеннях "Універсал Банку" та банків-партнерів у рамках денного ліміту (еквівалент 100 000 грн).

Як повідомлялося, Національний банк з 21 липня підвищив офіційний курс долара до гривні одразу на 25% – до 36,56 грн/$. Крім того, Нацбанк жорсткіше обмежив операції з гривневими картками українських банків за кордоном.

Водночас Нацбанк дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам із подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті).

Мобільний банк monobank у січні 2017 року заснували колишні топменеджери "Приватбанку" Олег Гороховський, Дмитро Дубілет та Михайло Рогальський. Він працює під ліцензією "Універсал Банку", який серед входить до групи "ТАС" бізнесмена Сергія Тігіпка.



Станом на кінець 2021 року кількість клієнтів monobank становила 5 млн осіб.

Нагадаємо, за підсумками 2021 року "Універсал Банк" отримав 3,07 млрд грн прибутку.