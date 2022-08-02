Німеччина заповнила газосховища на 69%

Газосховища в Німеччині зараз заповнені в приблизно на 69%.

Про це заявив глава Федерального мережевого агентства Клаус Мюллер, передає Європейська правда.

Нині щодня до об’єму газу у сховищі додається 0,4 відсоткові пункти.

Згідно з новою постановою, газосховища в Німеччині мають бути заповнені не менше ніж на 75% до 1 вересня. 1 жовтня у них має бути 85% заповненості, а 1 листопада – 95%.

За словами Мюллера, три чверті всіх газосховищ Німеччини вже заповнені більш ніж на 80%, а в деяких випадках навіть більш ніж на 85%.

Проблемними є кілька сховищ, які раніше перебували в руках росіян, зокрема, у Нижній Саксонії та у Баварії. Рівень заповнення у них значно нижчий.

Раніше повідомлялося, що Німеччина цього року спромоглася знизити споживання газу на 14-15% і влада країни має намір ще більше знизити споживання енергоресурсів.