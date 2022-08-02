Дорожні служби відремонтували міст у Сумській області

Дорожні служби відремонтували 12-метровий міст через канал біля села Шевченкове на автодорозі Р-60 Кролевець Конотоп Ромни Пирятин, що сполучає північ та південь Сумської області.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Міст уже відкрито для проїзду усіх видів транспорту. Очікуємо на покращення процесу доставки допомоги та необхідних товарів для жителів Сумщини", – написав він.

Міст був пошкоджений ще в березні, внаслідок вторгнення російських окупантів у Сумську область. Як тільки ЗСУ звільнили область та було проведено розмінування, відразу ж почалися відновлювальні роботи.

Було демонтовано зруйновані конструкції мосту, відновлено пошкоджені насадки опор, змонтовано нові прогонові будови. Також дорожники влаштували нове асфальтобетонне покриття, монолітні тротуари, перильне та бар'єрне огородження.

Найближчим будуть завершені всі роботи нанесенням дорожньої розмітки.