Кабмін погодив нову пропозицію "Нафтогазу" про відстрочку виплат за єврооблігаціями

Кабінет міністрів України визначив умови нової пропозиції держателям єврооблігацій "Нафтогазу" на відтермінування виплат

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу".

Зазначається, що "Нафтогаз" направить нові умови відтермінування виплат інвесторам найближчими днями.

"Уряд України очікує, що держателі єврооблігацій "Нафтогазу" підтримають умови відтермінування виплат, визначені урядом. Це дозволить "Нафтогазу" використати акумульовані кошти для імпорту природного газу та підготовку до опалювального сезону, який може виявитися найскладнішим в історії України", – сказано в повідомленні.

Міністерство фінансів України підтвердило, що нова пропозиція держателям єврооблігацій "Нафтогазу" на відтермінування виплат скоординована з Мінфіном, і умови пропозиції інвесторам відповідають умовам пропозиції інвесторам щодо відтермінування виплат за суверенними єврооблігаціями України та пропозиціям інвесторам від "Укренерго" та "Укравтодору".

"Для отримання згоди держателів єврооблігацій на перших зборах кворум повинен скласти 2/3 від загальної номінальної вартості єврооблігацій, а голоси "за" мають віддати 75% від учасників зборів", – наголосив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів не надав дозволу для НАК "Нафтогаз України" на погашення єврооблігацій на $335 млн, виплати за якими мали бути здійснені 26 липня, доручивши керівництву компанії невідкладно розпочати другий раунд переговорів з інвесторами щодо реструктуризації боргу.

Пізніше у "Нафтогазі" визнали, що 26 липня сплив термін виплат держателям єврооблігацій, водночас згоди уряду на проведення розрахунків з кредиторами "Нафтогаз" так і не отримав.

Нагадаємо, 21 липня Кабмін своїм рішенням визнав незадовільною роботу правління НАК "Нафтогаз України", пов’язану зі зміною кредитних умов з емітентом його єврооблігацій Kondor Finance plc. Цим же документом Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" укласти договір із Kondor Finance на встановлених урядом умовах. Самі умови у розпорядженні не було оприлюднено.

Раніше "Нафтогаз" звернувся до власників його єврооблігацій на суму майже $1,5 млрд із пропозицією відстрочити виплати купонів за ними на два роки, а також відкласти на такий самий термін погашення єврооблігацій-2022 на $335 млн.

Водночас за даними агентства Reuters, консультанти кредиторів "Нафтогазу" рекомендували відхилити прохання НАК про відстрочку виплат та наполягати на повному погашенні облігацій на $335 млн.

Зараз в обігу перебувають три випуски єврооблігацій "Нафтогазу", всі вони були розміщені у 2019 році: у липні – трирічні на $335 млн під 7,375% та п'ятирічні на 600 млн євро під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР ), а у листопаді того ж року – 7-річні на $500 млн із прибутковістю 7,625%.

"Нафтогаз" пропонував виплатити всі купони з єврооблігацій-2022 та 2024 19 липня 2024 року і того ж дня погасити єврооблігації-2022. А купони за єврооблігаціями-2026 компанія хотіла би виплатити 8 листопада 2024 року.



Власники єврооблігацій мають ухвалити рішення до 21 липня, а збори за його твердженням намічені на 26 липня – у період пільгового періоду, який для євробондів "Нафтогазу" становить п'ять робочих днів.