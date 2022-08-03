Україна посилює співпрацю з ЄС у рамках Європейської міграційної мережі

Україна та Євросоюз посилюють співпрацю у сфері міграції та притулку у вівторок у Міністерстві внутрішніх справ було підписано адміністративні домовленості щодо співробітництва між Україною та Єврокомісією у межах Європейської міграційної мережі (EMN).

Про це повідомила заступниця глави МВС Мері Акопян у Facebook.

Зазначається, що інтереси України у цій співпраці представлятиме Державна міграційна служба України.

"Наступний важливий крок для повноцінної інтеграції нашої держави в європейський простір зроблено", – наголосила вона.

Акопян пояснила, що відтепер, в рамках адміністративних домовленостей, Україна зможе швидко обмінюватися інформацією щодо ситуації з питань міграції та притулку, отримає доступ до актуальної, об’єктивної, перевіреної та порівняльної інформації, напрацьованої EMN щодо ситуації з питань міграції та притулку в державах-членах із урахуванням протоколів про конфіденційність.

Також держава у межах цих домовленостей зможе на запрошення EMN брати участь як спостерігач у засіданнях мережі, дослідженнях, конференціях, семінарах тощо.

За словами Акопян, участь України в цих процесах дозволить синхронізуватися з міграційною політикою ЄС та допоможе вчасно зосередитися на процесах та заходах з метою подолання міграційної кризи через війну.

За даними ООН, по всій Європі офіційно зареєстровано 6,1 млн українських біженців.