Євросоюз збільшив імпорт російського дизпалива у липні на 20%

Країни Європейського Союзу у липні наростили імпорт дизельного пального з РФ на 22% порівняно з минулим роком, що підкреслює залежність блоку від російських енергоресурсів.

Про це пише Financial Times з посиланням на групу відстеження танкерів Vortexa, передає Економічна правда.

У липні регіон імпортував майже 700 тисяч барелів палива з Росії, що більше, ніж у попередньому місяці, і на 22% більше порівняно з липнем минулого року.

Така динаміка підкреслює залежність ЄС від енергоресурсів з держави-агресора, яка посилювалася в останні роки. Імпорт дизпалива з РФ становить понад половину його загального імпорту в регіон – ДП використовують автотранспортні групи, власники автомобілів і виробники.

Нарощування обсягів імпорту відбувається за декілька місяців вступу у лютому в дію повного ембарго на морські поставки нафти з РФ. Близько 15% загального споживання дизпалива у блоці забезпечує російський імпорт.

На знак занепокоєння щодо глобальної енергетичної безпеки у липні ЄС послабив санкції проти російських державних підприємств, зокрема "Роснєфті". Так, європейським компаніям дозволили брати участь у транзакціях з ними щодо нафти, призначеної для третіх країн.

Ключовим питанням економісти називають те, чи американські нафтопереробники, які зазвичай зосереджуються на виробництві бензину, будуть зацікавлені у високій націнці у Європі, щоб виробляти для регіону більше дизельного палива.

За даними S&P Global Commodity Insights, різниця між цінами на нафту марки Brent і дизельне паливо становить 35 доларів за барель у порівнянні з 20 доларами за барель бензину.

При цьому напружений ринок дизельного пального вже підштовхнув ціни до рекордного рівня в низці країн. Наприклад, у Великобританії на 15 липня ціни на дизельне паливо на АЗС були близькі до історичного максимуму в 197,25 пенса за літр.