"Нафтогаз" зробив нову пропозицію кредиторам про відстрочку виплат за єврооблігаціями
НАК "Нафтогаз України" направив держателям єврооблігацій через їх емітента Kondor Finance plc повторний запит про погодження відстрочки виплат за ними на два роки.
У ньому компанія просить відтермінувати погашення та відповідно продовжити обіг на два роки не тільки євробондів-2022, як у попередньому запиті, а й євробондів-2024 та євробондів-2026, передає Інтерфакс-Україна.
"Запитувана відстрочка термінів погашення та відсоткових платежів з точки зору грошових потоків загалом відповідає умовам, запропонованим іншими українськими державними емітентами, та умовам, включеним у запит погодження, ініційований українським сувереном 20 липня 2022 року", – наголошується в біржовому повідомленні.
"Нафтогаз" уточнює, що запуск нового запиту про погодження затверджено розпорядженням Кабінету міністрів №670 від 1 серпня 2022 року.
"Уряд наполегливо рекомендує інвесторам підтримати ці пропозиції, "які є частиною зусиль України щодо проактивного управління своїми борговими зобов'язаннями та борговими зобов'язаннями важливих державних структур перед інвесторами, приділяючи при цьому пріоритетну увагу важливим стратегічним цілям", – йдеться у повідомленні.
Згідно з ним, дедлайн голосування за запитом згоди – 16:00 12 серпня, а збори та оголошення результатів призначено на 17 серпня.
Раніше голова правління НАК Юрій Вітренко уточнював, що для отримання згоди держателів єврооблігацій на перших зборах кворум має становити 2/3 загальної номінальної вартості єврооблігацій, а голоси "за" мають віддати 75% учасників зборів.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів не надав дозволу для НАК "Нафтогаз України" на погашення єврооблігацій на $335 млн, виплати за якими мали бути здійснені 26 липня, доручивши керівництву компанії невідкладно розпочати другий раунд переговорів з інвесторами щодо реструктуризації боргу.
Пізніше у "Нафтогазі" визнали, що 26 липня сплив термін виплат держателям єврооблігацій, водночас згоди уряду на проведення розрахунків з кредиторами "Нафтогаз" так і не отримав.
Нагадаємо, 21 липня Кабмін своїм рішенням визнав незадовільною роботу правління НАК "Нафтогаз України", пов’язану зі зміною кредитних умов з емітентом його єврооблігацій Kondor Finance plc. Цим же документом Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" укласти договір із Kondor Finance на встановлених урядом умовах. Самі умови у розпорядженні не було оприлюднено.
Раніше "Нафтогаз" звернувся до власників його єврооблігацій на суму майже $1,5 млрд із пропозицією відстрочити виплати купонів за ними на два роки, а також відкласти на такий самий термін погашення єврооблігацій-2022 на $335 млн.
Водночас за даними агентства Reuters, консультанти кредиторів "Нафтогазу" рекомендували відхилити прохання НАК про відстрочку виплат та наполягати на повному погашенні облігацій на $335 млн.
Зараз в обігу перебувають три випуски єврооблігацій "Нафтогазу", всі вони були розміщені у 2019 році: у липні – трирічні на $335 млн під 7,375% та п'ятирічні на 600 млн євро під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР ), а у листопаді того ж року – 7-річні на $500 млн із прибутковістю 7,625%.
