У Маріуполі загарбники пограбували депозитні скриньки у відділенні ПУМБ
У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники обчистили депозитні скриньки у відділенні ПУМБ.
Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram.
"У приміщені банку ПУМБ в Маріуполі знаходились депозитні скриньки. Що і скількі там зберіали маріупольці – невідомо. Але точно зберігали саме цінне та на початок другої фази війни вони були зачинені. Наразі їх абсолютно вичещено під нуль", – зазначив він.
За словами Андрющенка, зокрема з цим пов’язано добровільне рішення наче успішного банкира А. Висоцького залишитись та піти на співпрацю з ворогом.
"Наші джерела повідомляють про те, що саме він безпосередньо приклав до розграбування руку, забезпечив їх спокійне вскриття до повної окупації міста", – додав радник мера.
