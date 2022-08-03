БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
У Маріуполі загарбники пограбували депозитні скриньки у відділенні ПУМБ

маріуполь

У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники обчистили депозитні скриньки у відділенні ПУМБ.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram.

"У приміщені банку ПУМБ в Маріуполі знаходились депозитні скриньки. Що і скількі там зберіали маріупольці – невідомо. Але точно зберігали саме цінне та на початок другої фази війни вони були зачинені. Наразі їх абсолютно вичещено під нуль", – зазначив він.

За словами Андрющенка, зокрема з цим пов’язано добровільне рішення наче успішного банкира А. Висоцького залишитись та піти на співпрацю з ворогом.

"Наші джерела повідомляють про те, що саме він безпосередньо приклав до розграбування руку, забезпечив їх спокійне вскриття до повної окупації міста", – додав радник мера.

Маріуполь (262) окупація (194) ПУМБ (75)
