Лоукостер Bees Airline залишився без літаків і втратив сертифікат експлуатанта

Державна авіаційна служба 28 липня анулювала сертифікат експлуатанта українській авіакомпанії Bees Airline через втрату флоту.

Про це повідомляють у Державіаслужбі, передає liga.net.

Bees Airline отримала сертифікат експлуатанта 12 березня 2021 року, а перший рейс виконала 18 березня 2021 року.

15 лютого 2022 року Bees Airline повідомила, що змушена перебазувати за кордон всі свої літаки на вимогу лізингових компаній. На момент початку повномасштабного вторгнення РФ до України авіакомпанія мала чотири лайнери.

У червні усі вони повернулись до лізингодавця.

Флот Bees Airline складався з чотирьох Boeing 737-800 NG. Основним власником ТОВ "Біз Ейрлайн" є підприємець Сергій Смирний (90%), якому також належить агрокомпанія "Континент".