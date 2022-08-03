У Литві хочуть заборонити своїм компаніям працювати в Росії

Один з депутатів Сейму Литви ініціював запровадження заборони роботи литовського бізнесу з країнами, які Литва визнала терористичними.

Про це повідомляє LRT, передає Європейська правда.

Депутат від Ліберальної партії Раймундас Лопата запропонував заборонити співпрацю з державами, які Литва визнала терористичними, а також запровадити критерії "країн ризику" – які становлять певну загрозу для Литви або грубо порушують права людини, щоби у разі рішення працювати на цих ринках литовські компанії мали певні обмеження підтримки від своєї держави.

Пропозиція депутата передбачає, що литовські компанії після того, як рішення набуде чинності, повинні будуть протягом трьох місяців згорнути діяльність у РФ та співпрацю з російськими компаніями.

У середу комітет Сейму з нацбезпеки та оборони розглядав потенційний вплив від співпраці литовських компаній з Росією для національної безпеки Литви, обговорювалася у тому числі ця пропозиція.