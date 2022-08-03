Кабмін запустив систему преференцій для вітчизняного машинобудування при держзакупівлях

Кабінет міністрів затвердив порядок визначення частки вітчизняних складових у продукції машинобудування, яка отримає преференції при державних закупівлях.

Як повідомляє пресслужба Міністерства економіки, затвердження порядку забезпечить запуск так званого закону "про локалізацію", який передбачає обов’язкову наявність української складової при закупівлі продукції машинобудування через систему Prozorro.

Згідно з рішенням уряду, порядок підтвердження частки вітчизняних складових у такій продукції здійснюватиметься за наступним алгоритмом:

виробник розраховує собівартість товару – окремо імпортних та українських компонентів, та визначає частку локалізації за встановленою формулою, при цьому до участі у публічних закупівлях допускаються товари, в яких не менше 10% внутрішньої складової вироблено на території України;

результати розрахунків подаються до Міністерства економіки разом із заявкою щодо включення продукції до переліку товарів, які відповідають ступеню локалізації;

Мінекономіки в автоматичному режимі перевіряє арифметичну коректність наданих калькуляцій та вносить товар до реєстру;

після цього виробник отримує можливість брати участь у публічних закупівлях;

щоб виключити можливі маніпулювання даними, постачальник продукції після перемоги на аукціоні зобов’язаний надати замовнику розрахунки щодо рівня локалізації на поставлений товар чи партію товару.

Серед видів продукції, на які поширюються згадані вимоги – автомобілі швидкої допомоги, пожежні авто, електробуси, окремі деталі, такі як двигуни, турбіни, насоси та компресори тощо.

Водночас ці вимоги не розповсюджуються на продукцію з країн, з якими Україна підписала Угоди про вільну торгівлю, а також на товари учасників Угоди про державні закупівлі. Це, зокрема, країни ЄС, Японія, США, Південна Корея, Сінгапур, Гонконг, Канада.

Також Уряд затвердив порядок моніторингу дотримання вимог щодо ступеня локалізації виробництва. Він здійснюватимеься раз на півроку Міністерством економіки для мінімізації ризиків.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський у січні поточного року підписав закон про локалізацію, який вимагає наявності української складової під час державних закупівель продукції машинобудування.

У перший рік дії закону при закупівлі продукції машинобудування під час держзакупівель необхідно забезпечити не менше 10% української складової, у кожний наступний рік цей показник збільшуватиметься на 5%, доки не досягне 40%.