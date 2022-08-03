Франція заповнила сховища газу на 80%

Французька міністерка енергетичного переходу Аньєс Паньє-Рюнаше оголосила, що сховища газу в країні заповнені на 80%, а до 1 листопада планується заповнити ще на 20%.

Про це вона повідомила в ефірі телеканалу Cnews, передає Інтерфакс-Україна.



"Ми сьогодні досягли 80% заповнення наших стратегічних запасів газу, ми випереджаємо заплановані терміни. Це означає, що ми заповнимо їх до 1 листопада, і це була наша мета", – зазначила урядовиця.



При цьому Паньє-Рюнаше закликала французів – особливо "найбільших гравців" – скорочувати споживання газу та електрики, оскільки "обидві системи взаємопов'язані". "І це також сприяє боротьбі проти потепління клімату", – уточнила міністерка.

Як повідомлялося, Франція розглядає можливість поставок газу до Німеччини найближчої зими.