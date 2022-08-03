"Укрзалізниця" попередила про тимчасове скасування рейсів до угорського міста Захонь
Через ремонтні роботи на угорській залізниці у період з 15 по 17 серпня буде тимчасово скасовано рейси із та до міста Захонь (Угорщина).
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Так тимчасово не курсуватимуть рейси:
- №32526 та №32518 Захонь – Чоп (відправлення о 18:37 та 20:41 відповідно);
- №32523 та №32511 Чоп – Захонь (відправлення о 20:25 та 22:29 відповідно).
Водночас поїзди на Будапешт і Відень, а також решта рейсів Чоп – Захонь курсуватимуть у ці ж дати без змін.
