Російський "АвтоВАЗ" почав звільняти робітників

Найбільший російський виробник автомобілів "АвтоВАЗ" запропонував співробітникам автозаводу в Іжевську ("Лада Іжевськ"), що випускає моделі Lada Vesta, добровільно звільнитися.

Як повідомили в компанії, ті працівники, які погодяться звільниться добровільно, отримають виплату у розмірі 5 окладів та додаткову матеріальну підтримку, а також допомогу у працевлаштуванні на інших підприємствах регіону, передає російський Інтерфакс.

Одноразову виплату 7 середніх зарплат обіцяють працівникам передпенсійного віку при виході на дострокову пенсію. Крім того, "АвтоВАЗ" продовжить оплачувану відпустку для догляду за дитиною до кінця 2023 року або до досягнення дитиною 4 років.

За даними "АвтоВАЗу", штат іжевського заводу становить 3,2 тисячі осіб.

Водночас в компанії запевняють, що про масове примусове скорочення персоналу на заводі в Іжевську наразі не йдеться. Виплати за добровільне звільнення "АвтоВАЗ" називає частиною комплексу "додаткових заходів підтримки з метою забезпечення зайнятості та підвищення максимального завантаження підприємства у зв'язку з кризою у постачанні комплектуючих для Lada Vesta і призупиненням виробництва автомобілів цього сімейства".

Крім того, компанія обіцяє перенавчати персонал із можливістю переведення співробітників усередині групи, а також розвивати штампувальне та пластикове виробництво в Іжевську.

30 липня прем'єр-міністр Удмуртії Ярослав Семьонов повідомив, що "АвтоВАЗ" формує стратегію розвитку підприємства та бренду Lada, оцінює завантаження підприємств у Тольятті та Іжевську, а остаточні рішення щодо персоналу будуть прийняті у серпні-вересні. Семенов підкреслив, що завод в Іжевську не буде закритий, але влада регіону тримає на контролі питання з працевлаштуванням працівників цього заводу.

Як повідомили раніше ЗМІ, первинна профспілкова організація іжевського заводу "АвтоВАЗу" наприкінці липня звернулася до президента Володимира Путіна з відкритим листом, у якому вказувала на невизначеність перспектив зайнятості у зв'язку з п'ятимісячним простоєм та планами керівництва групи перенести складання Lada Vesta у Тольятті.

Як повідомлялося, за перше півріччя 2022 року "АвтоВАЗ" продав у Росії 74,72 тис. машин Lada, що у 2,7 раза (62,7%) нижче, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому у червні продажі впали на 81,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року.