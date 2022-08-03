Кабмін доручив провести обов’язкову евакуацію мешканців Донецької області
Кабінет міністрів доручив проводити обов'язкову евакуацію населення Донецької області до безпечних районів 13 областей.
Як повідомляє БізнесЦензор, відповідне розпорядження Кабміну №679 від 2 серпня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.
Згідно з документом, мешканців Донеччини мають евакуювати до Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської та Чернівецької областей.
Зебезпечити проведення обов’язкової евакуації доручено головам обласних державних адміністрацій (начальникам обласних військових адміністрацій) разом із Міністерством оборони, Міністерством розвитку громад та територій, Міністерством інфраструктури, Міністерством з реінтеграції тимчасово окупованих територій, Міністерством внутрішніх справ, Національною , Державною службою з надзвичайних ситуацій за участю СБУ та "Укрзалізниці".
За даними на сайті Мінреінтеграції, обов’язкова евакуація з Донеччини вже розпочалася – перший евакуаційний потяг прибув напередодні вранці у Кропивницький.
