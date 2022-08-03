БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Кабмін доручив провести обов’язкову евакуацію мешканців Донецької області

евакуація

Кабінет міністрів доручив проводити обов'язкову евакуацію населення Донецької області до безпечних районів 13 областей.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідне розпорядження Кабміну №679 від 2 серпня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Згідно з документом, мешканців Донеччини мають евакуювати до Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської та Чернівецької областей.

Зебезпечити проведення обов’язкової евакуації доручено головам обласних державних адміністрацій (начальникам обласних військових адміністрацій) разом із Міністерством оборони, Міністерством розвитку громад та територій, Міністерством інфраструктури, Міністерством з реінтеграції тимчасово окупованих територій, Міністерством внутрішніх справ, Національною , Державною службою з надзвичайних ситуацій за участю СБУ та "Укрзалізниці".

За даними на сайті Мінреінтеграції, обов’язкова евакуація з Донеччини вже розпочалася – перший евакуаційний потяг прибув напередодні вранці у Кропивницький.

Автор: 

Кабмін (7905) переселення (34) евакуація (59) Донецька область (198) переселенці (477) Міністерство реінтеграції (127)
