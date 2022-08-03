Рада Нацбанку рекомендувала підвищити податки на імпорт

Рада Національного банку України (НБУ) схвалила рекомендації уряду, якими серед іншого пропонується запровадити додаткове оподаткування імпорту.

Про це голова Ради Національного банку Богдан Данилишин повідомив у Facebook за підсумками засідання Ради 2 серпня.

"Мобілізувати доходи державного бюджету. Податки повинні стимулювати обмеження некритичного витрачання ресурсів, необхідних для продовження оборони України. Доречним є введення додаткового оподаткування імпорту, враховуючи необхідність підтримки конкурентоспроможності вітчизняних виробників і значний дефіцит валюти на ринку", – йдеться у рекоментаціях.

Крім того, Кабміну рекомендовано пріоритизувати видатки держбюджету, скоротивши некритичні та непріоритетні з них, водночас забезпечивши мінімально достатні обсяги соціальної підтримки доходів вразливих категорій громадян.

Рада Нацбанку також радить провести оцінку ефективності та зменшити кількість та обсяг податкових та митних пільг, посилити контроль за трансфертним ціноутворенням, а також вжити заходів для забезпечення відповідності торговельних кредитів та протидії неповерненню валютної виручки.

Водночас уряду рекомендовано активізувати внутрішні ринкові залучення, в тому числі за допомогою підвищення ставок за гривневими ОВДП, запровадити індексовані ОВДП, а також розглянути можливість відмови від маркування окремих випусків ОВДП як "військових", оскільки частина банків з іноземним капіталом обмежені у купівлі подібних цінних паперів.

Кабміну також пропонується встановити максимальний граничний обсяг емісії гривні для зменшення відповідних інфляційних та девальваційних ризиків, а також збільшити зусилля для залучення міжнародної допомоги, ініціювати нову програму з МВФ.

Як повідомлялося, раніше міністр фінансів Сергій Марченко припускав, що в Україні можуть запровадити додатковий митний збір, однак уряд наразі лише обговорює його концепцію. З такою пропозицією до уряду ще у червні звертався Нацбанк.