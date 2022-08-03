БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Рада Нацбанку рекомендувала підвищити податки на імпорт

Рада Національного банку України (НБУ) схвалила рекомендації уряду, якими серед іншого пропонується запровадити додаткове оподаткування імпорту.

Про це голова Ради Національного банку Богдан Данилишин повідомив у Facebook за підсумками засідання Ради 2 серпня.

"Мобілізувати доходи державного бюджету. Податки повинні стимулювати обмеження некритичного витрачання ресурсів, необхідних для продовження оборони України. Доречним є введення додаткового оподаткування імпорту, враховуючи необхідність підтримки конкурентоспроможності вітчизняних виробників і значний дефіцит валюти на ринку", – йдеться у рекоментаціях.

Крім того, Кабміну рекомендовано пріоритизувати видатки держбюджету, скоротивши некритичні та непріоритетні з них, водночас забезпечивши мінімально достатні обсяги соціальної підтримки доходів вразливих категорій громадян.

Рада Нацбанку також радить провести оцінку ефективності та зменшити кількість та обсяг податкових та митних пільг, посилити контроль за трансфертним ціноутворенням, а також вжити заходів для забезпечення відповідності торговельних кредитів та протидії неповерненню валютної виручки.

Водночас уряду рекомендовано активізувати внутрішні ринкові залучення, в тому числі за допомогою підвищення ставок за гривневими ОВДП, запровадити індексовані ОВДП, а також розглянути можливість відмови від маркування окремих випусків ОВДП як "військових", оскільки частина банків з іноземним капіталом обмежені у купівлі подібних цінних паперів.

Кабміну також пропонується встановити максимальний граничний обсяг емісії гривні для зменшення відповідних інфляційних та девальваційних ризиків, а також збільшити зусилля для залучення міжнародної допомоги, ініціювати нову програму з МВФ.

Як повідомлялося, раніше міністр фінансів Сергій Марченко припускав, що в Україні можуть запровадити додатковий митний збір, однак уряд наразі лише обговорює його концепцію. З такою пропозицією до уряду ще у червні звертався Нацбанк.

Данилишин Богдан (119) імпорт (2404) НБУ (9513) мито (870) Митний кодекс (46) Рада НБУ (151)
С каких это пор касиры уже стали рекомендовать уряду что делать с экономикой их кто то избирал? Их задача следить за сохранностью денег с которой они вообще не справляются. Лучше бы смотрели за собой , а то понаберали рефинанс , кредиты через подставные фирмы на 100 миллрд. грн по 7% годовых якобы для производственных целей и подняли учетную ставку до 25%, а так-же занимаются хищением золото-валютного запаса страны , скупая его по 36,6 и продают населению как свой по 41, а теперь что бы восполнить что они украли предлагают увеличить налоги. Пусть идут с пляжа а то в край обнаглели.
03.08.2022 16:25 Відповісти
+3
мля, вже нацбанк керує економікою країни, напевно грошей не вистачає на шалені зарплати та пенсії для себе і собі подібних, і це все під час війни, коли люди втратили роботу, інфляція, ціни ростуть тощо, зменьшіть зарплати чиновникам всіх рівнів, перегляньте порядок виплати премій і бюджет суттєво поповниться
03.08.2022 18:59 Відповісти
+2
від митників та прикордонників.
03.08.2022 15:59 Відповісти
03.08.2022 15:59 Відповісти
03.08.2022 16:25 Відповісти
Щоб підвищувати податки багать розуму не потрібно. А ось щоб піднімати свою промисловість.....
03.08.2022 18:00 Відповісти
Перейти з гривні на євро і розігнати Нацбанк - ось реальна економія ресурсів!
03.08.2022 16:44 Відповісти
обойти эти 10% как два пальца абасцать)
03.08.2022 17:38 Відповісти
мля, вже нацбанк керує економікою країни, напевно грошей не вистачає на шалені зарплати та пенсії для себе і собі подібних, і це все під час війни, коли люди втратили роботу, інфляція, ціни ростуть тощо, зменьшіть зарплати чиновникам всіх рівнів, перегляньте порядок виплати премій і бюджет суттєво поповниться
03.08.2022 18:59 Відповісти
На виборах треба теж державу і себе захищати, а не голосити па пріколу ілі патамучта красівий
03.08.2022 19:58 Відповісти
Збільшення податків завжди веде до вмирання економіки! Зменшення податків веде до процвітання економіки
03.08.2022 20:04 Відповісти
А чи не відправити весь склад Нацбанку і уряду на фронт? Країна взагалі не помітить відсутність цих хрєнів
03.08.2022 20:06 Відповісти

