У Польщі знайшли роботу 370 тисяч українських біженців
У Польщі після початку повномасштабної російської агресії проти України, з 24 лютого, за спрощеною процедурою працевлаштувалися понад 370 тис. українців.
Про це заявила міністерка сім’ї та соціальної політики Польщі Марлена Мальонг в ефірі місцевого радіо, передає Укрінформ.
"Варто також зазначити, що наш ринок праці доповнюють громадяни України, які приїхали до Польщі після початку війни в Україні. Нині тут працює понад 370 тис. осіб, які змогли працевлаштуватися в Польщі за спрощеною процедурою", – заявила Мальонг.
За її словами, в Польщі на сьогодні рівень безробіття становить 4,9%, що є одним із найнижчих показників за останні 32 роки. Відтак Польща, поряд із Чехією, є країною з найнижчим рівнем безробіття в Євросоюзі.
Найбільше українців після 24 лютого працевлаштувалися у Мазовецькому (Варшава), Нижньосілезькому (Вроцлав), Лодзькому (Лодзь) та Великопольському (Познань) воєводствах.
Як оцінюється, в Польщі на сьогодні можуть перебувати приблизно 3,5 млн громадян України, половина з яких прибула після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Українці, які прибули до Польщі після 24 лютого, відповідно до спецзакону про допомогу українцям, отримали спрощені умови щодо перебування і працевлаштування в Польщі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
слушай, я порохоботка со стажем, но от такой ахинеи даже я поперхнулась.
А нчо что у нас война и все беженцы, коих 8 миллионов человек - все вмиг стали безработными, не считая тех, кто потерял работу из-за войны, т.к. куча предприятий тупо закрылись из-за обстрелов, невозможности работать, продавать продукцию за рубеж?
то же зерно продать невозможно - вон, всего 1 судно ушло.
И кстати уже зрада - зачем продавать пусть гниет!
идиоты.