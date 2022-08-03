БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 475 14

У Польщі знайшли роботу 370 тисяч українських біженців

украина,польша

У Польщі після початку повномасштабної російської агресії проти України, з 24 лютого, за спрощеною процедурою працевлаштувалися понад 370 тис. українців.

Про це заявила міністерка сім’ї та соціальної політики Польщі Марлена Мальонг в ефірі місцевого радіо, передає Укрінформ.

"Варто також зазначити, що наш ринок праці доповнюють громадяни України, які приїхали до Польщі після початку війни в Україні. Нині тут працює понад 370 тис. осіб, які змогли працевлаштуватися в Польщі за спрощеною процедурою", – заявила Мальонг.

За її словами, в Польщі на сьогодні рівень безробіття становить 4,9%, що є одним із найнижчих показників за останні 32 роки. Відтак Польща, поряд із Чехією, є країною з найнижчим рівнем безробіття в Євросоюзі.

Найбільше українців після 24 лютого працевлаштувалися у Мазовецькому (Варшава), Нижньосілезькому (Вроцлав), Лодзькому (Лодзь) та Великопольському (Познань) воєводствах.

Як оцінюється, в Польщі на сьогодні можуть перебувати приблизно 3,5 млн громадян України, половина з яких прибула після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Українці, які прибули до Польщі після 24 лютого, відповідно до спецзакону про допомогу українцям, отримали спрощені умови щодо перебування і працевлаштування в Польщі.

Автор: 

біженці (737) Польща (2481) робота (943)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Якщо в'їхали 2 млн біженців, із яких половина дітей і пенсіонерів, то 15% працюючих - це не такий же і успіх. Для Польщі це десь +2.5% додаткового ввп. Хоч цікаво було дізнатися скільки грошей іде з України на утримання цих непрацюючих 35%. Так чи інакше, однак вони також приносять прибуток полякам тільки в якості туристів.
показати весь коментар
03.08.2022 20:38 Відповісти
+1
Брокард кацапская контора. плюс торгуют хер пойми чем - тот аромат, что покупал в Европе, отличается от купленного в Брокарде
показати весь коментар
03.08.2022 18:45 Відповісти
+1
20%+ от прибывших трудоустроились - хороший показатель! учитывая что 50% беженцев это дети и подростки до 18 лет
показати весь коментар
03.08.2022 18:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зато у нас брокард кошмарят
показати весь коментар
03.08.2022 16:03 Відповісти
Брокард кацапская контора. плюс торгуют хер пойми чем - тот аромат, что покупал в Европе, отличается от купленного в Брокарде
показати весь коментар
03.08.2022 18:45 Відповісти
та ти шо, а нічо що вже декілька місяців як французька, знаток...
показати весь коментар
03.08.2022 21:00 Відповісти
брокард - отмывочная контора для кацапов, давно там ничего не покупаю.
показати весь коментар
03.08.2022 20:31 Відповісти
ще одне, какаяразніца...
показати весь коментар
03.08.2022 21:05 Відповісти
20%+ от прибывших трудоустроились - хороший показатель! учитывая что 50% беженцев это дети и подростки до 18 лет
показати весь коментар
03.08.2022 18:47 Відповісти
В Украине зеленский устроил концлагерь безработица уже более 40%, выезд запретил на работу в Европу мужчинам, постоянно печатает гривну в итоге обвалил доллар, скоро люди будут умирать от голода. Все депутаты оформили себе волонтерство и имеют свободный выезд.
показати весь коментар
03.08.2022 20:22 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ устроил? не Путин?
слушай, я порохоботка со стажем, но от такой ахинеи даже я поперхнулась.
А нчо что у нас война и все беженцы, коих 8 миллионов человек - все вмиг стали безработными, не считая тех, кто потерял работу из-за войны, т.к. куча предприятий тупо закрылись из-за обстрелов, невозможности работать, продавать продукцию за рубеж?
то же зерно продать невозможно - вон, всего 1 судно ушло.
И кстати уже зрада - зачем продавать пусть гниет!
идиоты.
показати весь коментар
03.08.2022 20:30 Відповісти
Війна для нас, а для влади час золотий мародерства і закручування гайок. За зерно краще і не згадувати, бо влада Україна помогла зняти з рашки купу санкцій, тобто помогли фінансувати війну проти нас. Якщо ми сприяємо росту економіки агресора під лозунгам "поможемо голодним Африці", то хто нам лікар. Значить війна буде тривати далі і далі.
показати весь коментар
04.08.2022 11:08 Відповісти
В ЗСУ проблем із зарплатами немає. Беруть усіх охочих від 18 до 60р і платять від 30 тис на місяць. Чому ти скиглиш ледащо?
показати весь коментар
03.08.2022 20:30 Відповісти
Якщо в'їхали 2 млн біженців, із яких половина дітей і пенсіонерів, то 15% працюючих - це не такий же і успіх. Для Польщі це десь +2.5% додаткового ввп. Хоч цікаво було дізнатися скільки грошей іде з України на утримання цих непрацюючих 35%. Так чи інакше, однак вони також приносять прибуток полякам тільки в якості туристів.
показати весь коментар
03.08.2022 20:38 Відповісти
Рашка руйнує інфраструктуру і таким чином позбавляє елементарних умов для проживання. Реальність України така, що сотні тисяч наших громадян сюди вже не повернуться і при відкритті кордонів відразу виїдуть теж багато людей. Чим довше буде тривати війна, тим більше будуть виїжджати за кордон на ПМЖ. На Заході їм створюють сприятливі умови для проживання і працевлаштування, дітям забезпечують навчання і перебування в садках. За кордоном наші громадяни на відміну від сірійців не створюють проблем, а навпаки успішно адаптуються в суспільство і приносять користь. Тому мотивація повертатися сюди буле спадати на жаль з кожним днем. Невідомо коли в Україні буде безпечно жити, але те, що країна через війну втратить мільйони громадян є незаперечний факт.
показати весь коментар
04.08.2022 10:59 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 