У Польщі знайшли роботу 370 тисяч українських біженців

У Польщі після початку повномасштабної російської агресії проти України, з 24 лютого, за спрощеною процедурою працевлаштувалися понад 370 тис. українців.

Про це заявила міністерка сім’ї та соціальної політики Польщі Марлена Мальонг в ефірі місцевого радіо, передає Укрінформ.

"Варто також зазначити, що наш ринок праці доповнюють громадяни України, які приїхали до Польщі після початку війни в Україні. Нині тут працює понад 370 тис. осіб, які змогли працевлаштуватися в Польщі за спрощеною процедурою", – заявила Мальонг.

За її словами, в Польщі на сьогодні рівень безробіття становить 4,9%, що є одним із найнижчих показників за останні 32 роки. Відтак Польща, поряд із Чехією, є країною з найнижчим рівнем безробіття в Євросоюзі.

Найбільше українців після 24 лютого працевлаштувалися у Мазовецькому (Варшава), Нижньосілезькому (Вроцлав), Лодзькому (Лодзь) та Великопольському (Познань) воєводствах.

Як оцінюється, в Польщі на сьогодні можуть перебувати приблизно 3,5 млн громадян України, половина з яких прибула після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Українці, які прибули до Польщі після 24 лютого, відповідно до спецзакону про допомогу українцям, отримали спрощені умови щодо перебування і працевлаштування в Польщі.