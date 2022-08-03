Китайський гігант Huawei припинив роботу офіційного інтернет-магазину в Росії

Китайська корпорація Huawei призупинила продажі у своєму офіційному інтернет-магазині VMALL у Росії.

Магазин китайської компанії припинив працювати з 1 серпня, замовити щось через програму також не можна, пишуть російські ЗМІ.

Водночас вже здійснені замовлення компанія пообіцяла доставити у звичайному режимі.

Причини призупинки продажів не повідомляються.

Водночас наразі продукцію Huawei все ще можна замовити через російський розділ сайту Huawei.com.

Як повідомлялося, на початку червня російські ЗМІ звернули увагу, що китайський виробник електроніки і телекомунікаційного обладнання Huawei почав закривати свої фірмові магазини.

Офіційно Huawei не заявляла про припинення постачання продукції в Росію, але наприкінці травня перестала виходити на зв'язок зі своїми клієнтами в цій країні.

Раніше видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела повідомляло, що ще декілька великих китайських технологічних компаній припинили постачання своєї продукції в РФ, не оголошуючи про це публічно. За даними видання, серед них – постачальник комп’ютерної техніки Lenovo Group Ltd. та виробник смартфонів та електроніки Xiaomi Corp. Публічно про припинення роботи в РФ і Україні оголосив лише великий китайський дронів SZ DJI Technology Co.

WSJ відзначає, що, на відміну від західних компаній, китайський бізнес схильний не робити офіційних заяв про свою позицію щодо війни РФ проти України через офіційну позицію Пекіна, який критикує запровадження санкцій проти РФ, хоча і наполягає на необхідності мирного врегулювання конфлікту.