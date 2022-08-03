Попит на нові комерційні авто впав за рік у 2 рази
Липневий ринок нових комерційних автомобілів, у порівнянні з червневим, збільшився на 38% і становив 593 машини.
Як повідомляє галузеве об'єднання "Укравтопром", водночас від результату мирного липня минулого року реєстрації нових вантажних та спецавто відстають на 65%.
Кращий результат місяця продемонструвала німецька марка Volkswagen, 66 авто якої поповнили вітчизняний парк комерційної автотехніки.
Друге місце в рейтингу марок посіла Volvo – 65 реєстрацій.
На третій сходинці MAN – 64 авто.
У Renault четверте місце – 45 штук.
Замикає топ-5 липневого ринку нових комерційних авто Hyundai. E заліку цієї корейської марки 43 поставлених на облік авто.
Усього з початку року в Україні було зареєстровано 3,8 тис. нових комерційних авто, що у 2,2 раза менше ніж за аналогічний період минулого року.
