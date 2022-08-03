Канцлер Німеччини припустив продовження строків експлуатації АЕС

Подовження термінів експлуатації трьох АЕС, що продовжують працювати в Німеччині, могло б мати сенс, оскільки не в усіх частинах країни вдалося достатньо розвинути використання відновлюваних джерел енергії.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, слова якого наводять європейські ЗМІ, передає Інтерфакс-Україна.

"У цьому може бути сенс", – сказав Шольц.

Він зазначив, що АЕС "мають значення лише для виробництва електроенергії та тільки для невеликої її частини".

Канцлер Німеччини пояснив свою позицію тим, що розвиток відновлюваних джерел енергії, які, за задумом Берліна, мають замінити ядерну енергетику та вугілля, йде повільніше, ніж очікувалося. Однак, за словами Шольца, від регіону до регіону ситуація відрізняється. Наприклад, як зазначив Шольц, у Баварії "розвиток вітрової енергії йде повільно".

"Ми підтримаємо всі регіони Німеччини настільки, наскільки зможемо", – додав він.

При цьому європейські ЗМІ зазначають, що раніше Німеччина ухвалила формальне рішення відмовитись від атомної енергетики до кінця цього року.

Раніше повідомлялося, що Німеччина відновлює роботу 16 неактивних електростанцій на вугіллі та нафті та продовжить термін експлуатації ще 11 на викопному паливі, попри попередні плани знизити викиди вуглецю на національному рівні.