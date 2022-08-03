В Україні знизився попит на основні фінансові послуги, – НБУ

Низка надавачів небанківських фінансових послуг виявилися не готовими до шоків повномасштабної війни. Значна кількість учасників ринку вимушено призупинили або скоротили свою діяльність через реалізацію операційних ризиків. Крім того, суттєво знизився попит на основні фінансові послуги.

Про це йдеться в щоквартальному Огляді небанківського фінансового сектору.

Зазначається, що для поступового відновлення активності учасникам небанківського фінансового сектору необхідно налагодити діяльність та канали надання фінансових послуг в умовах війни, приділяючи значну увагу забезпеченню фізичної безпеки роботи установ та клієнтів, а також кібербезпеці та посиленню спроможності надавати послуги онлайн.

У першому кварталі 2022 року обсяг активів ризикових страховиків майже не змінився, водночас обсяг валових премій скоротився майже на 14% порівняно з першим кварталом 2021 року. Виплати впали на близько 22% р/р.

Обсяг валових премій страховиків життя у першому кварталі майже не змінився порівняно з першим кварталом 2021 року, однак скоротився порівняно з четвертим кварталом 2021 року. Страхові виплати зменшилися, активи – навпаки зросли як у квартальному, так і в річному вимірах.

Страховики були прибутковими за результатами першому кварталу 2022 року. Фінансовий результат ризикових страховиків був кращим ніж за відповідний період минулого року завдяки помітному зменшенню витрат за майже незмінних показників операційної ефективності. Прибуток страховиків життя збільшився незначно, рентабельність активів залишилася на минулорічному рівні.

Кількість порушників нормативів платоспроможності зросла за квартал з 4 до 11. Водночас частка страховиків-порушників в активах сектору становить лише 2,6%.

За перший квартал 2022 року не відзвітували кредитні спілки, що мають майже чверть активів ринку. Обсяг активів установ, що відзвітували, знизився за перший квартал на 4%.

Обсяг нових кредитів у першому кварталі скоротився в півтора раза порівняно з відповідним періодом минулого року. Оцінка якості портфеля та визнання втрат відбуватиметься з часом та завдяки поступовому відновленню регуляторних вимог. Отримані незначні прибутки дещо підвищили обсяг нерозподіленого прибутку кредитних спілок порівняно з початком року. Водночас скоротилися обсяги депозитів та додаткових пайових внесків на 5% і 11% відповідно. Станом на 1 квітня лише дві кредитні спілки порушували нормативи достатності капіталу.

Звітність фінансових компаній та ломбардів за перший квартал є найменш повною. Обсяги активів сектору зменшилися порівняно з обсягами до початку повномасштабної війни, особливо в ломбардів. Кредитування ломбардами знизилося на чверть, фінансовими компаніями – на 45%. Фінансові компанії й ломбарди за результатами першого кварталу були збитковими.