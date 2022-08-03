Канада виділить Україні $40 мільйонів на зерносховища

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) за фінансової підтримки Канади розпочала новий проєкт на суму $40 млн (52 млн канадських доларів) для подальшого розв’язання проблеми дефіциту зерносховищ в Україні.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Ця ініціатива дозволить забезпечити зберігання додаткових 2,4 млн тонн зерна у 2022-2023 роках разом із відповідною технічною підтримкою та обладнанням. Цей проєкт доповнює допомогу у розмірі $17 млн, нещодавно надану урядом Японії для забезпечення зберігання 1 млн тонн зерна.

У цьому сезоні, з початком збору озимих культур у липні та ярих – трохи пізніше у році, в Україні очікують зібрати до 51,1 млн тонн зернових. Із загальної ємності зерносховищ у 75 млн тонн 14% сховищ пошкоджено або зруйновано, 10% знаходяться на окупованій Росією території, а близько 30% залишаються заповненими 22 млн тонн торішнього врожаю, готового до експорту – згідно з даними Уряду України.

"Враховуючи безпрецедентні проблеми зі зберіганням культур цього року, необхідні масштабні інноваційні рішення. Із цієї причини підтримка сектора залишатиметься затребуваною, ймовірно, до 2023 року, – зауважив директор офісу ФАО з надзвичайних ситуацій та стійкості Рейн Паульсен.

"Завдяки фінансуванню, наданому Міністерством закордонних справ Канади, ФАО надасть засоби для тимчасового та постійного зберігання зерна, включаючи поліетиленові рукава для зберігання зерна, завантажувально-розвантажувальне обладнання та довгострокові модульні сховища, орієнтовані на малі та середні фермерські господарства у 15 областях, – зазначив голова офісу ФАО в Україні П’єр Вотьє.

Крім того, ФАО закупить лабораторне обладнання на суму до $2 млн для підтримки шести стратегічних лабораторій для проведення тестувань для виявлення хвороб тварин відповідно до правил безпечної торгівлі Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин".

Нещодавно розроблена Стратегія щодо підтримки зберігання зерна – розширення Плану швидкого реагування ФАО в Україні – спрямована на підтримку Міністерства аграрної політики та продовольства України для забезпечення 4,07 млн тонн зерносховищ, або 25% від загальнонаціонального дефіциту зберігання в 16 млн тонн у 2022-2023 роках. Стратегія також передбачає підтримку Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у переробці та експорті сільськогосподарської продукції з України через зміцнення державного потенціалу щодо тестування та сертифікації харчових продуктів, необхідних для експорту на прикордонних об’єктах.

Безпосереднім результатом впровадження Стратегії буде розширення та негайне надання потужностей для зберігання в цей критичний час збору врожаю для українських виробників зернових та олійних культур, тоді як довгостроковий вплив полягатиме в підтримці глобального постачання продовольства. Це, зі свого боку, зміцнить продовольчу безпеку та захистить засоби до існування на побутовому та національному рівнях в Україні, а також забезпечить іншим країнам, що залежать від імпорту зерна, збереження доступу до належного постачання зерна за прийнятною ціною.