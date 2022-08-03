Найбільший світовий перевізник контейнерів Maersk розпродає активи в Росії

Данська транспортно-логістична компанія A.P. Moeller-Maersk AS продовжує процес згортання операцій в Росії, після завершення якого остаточно позбудеться присутності у цій країні.

Про це йдеться у звіті компанії за підсумками другого кварталу 2022 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Всі рейси в Росію і з Росії припинені, продовжується процес продажу активів, в тому числі міноритної долі розміром 30,75% у Global Ports Investments", – йдеться у документі.

За даними звітності, у другому кварталі поточного року виручка Maersk зросла в порівнянні з аналогічним кварталом минулого року в 1,5 рази – до $21,7 млрд, EBITDA зросла вдвічі – до $10,3 млрд, EBIT збільшилася в 2,2 раза – до $8,9 млрд.

У 2022 році Maersk очікує EBITDA близько $37 млрд, EBIT – близько $31 млрд.

Як повідомлялося, данська AP. Moeller-Maersk A/S, яка одразу ж після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну заявила про припинення роботи в Росії, вже 21 березня повідомила російським клієнтам про початок згортання бізнес-активності в РФ.

A.P. Moeller-Maersk A/S є світовим лідером у сфері контейнерних перевезень та управлінні портами. Групі належить понад 70 контейнерних терміналів у всьому світі, флот складається з 786 суден. Офіси Maersk в Росії знаходилися в Санкт-Петербурзі, Новоросійську, Калінінграді та Владивостоку.