Мінагрополітики зберігає прогноз урожаю на рівні 65-67 мільйонів тонн

Міністерство аграрної політики та продовольства прогнозує урожай зернових та олійних культур цьогоріч на рівні 65-67 млн тонн.

Про це повідомляє пресслужба уряду за результатами селекторної наради з очільниками областей за участі голови Мінагрополітики Миколи Сольського під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Учасники наради також заслухали інформацію Міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського щодо стану збирання і зберігання зернових та олійних культур. Він зазначив, що цьогоріч збір урожаю очікується більше, ніж спершу прогнозувалося – 65-67 млн тонн замість 60 млн тонн, як передбачалося раніше", – йдеться у повідомленні.

Однак перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький ще на початку червня озвучував прогноз, що урожай у 2022 році в Україні становитиме орієнтовно 65 млн тонн, зокрема буде зібрано до 50 млн тонн зернових та 15-15,3 млн тонн олійних культур.

Своєю чергою Українська зернова асоціація прогнозує, що цьогоріч Україна може отримати 69,4 млн тонн зернових та олійних з площі близько 19,1 млн га.

За даними Держстату, сумарний валовий збір зернових і зернобобових культур в Україні у 2021 році склав 86,01 млн тонн, що на 32,5% більше, ніж роком раніше. Зокрема, врожай пшениці склав 32,15 млн тонн (+29,2%), ячменю – 9,44 млн тонн (+23,6%), кукурудзи – в 42,11 млн тонн (+39%).

Що стосується олійних культур, то валовий збір насіння соняшнику в 2021 році зріс до 16,39 млн тонн (+25%), насіння ріпаку – до 2,94 млн тонн (+14,9%), соєвих бобів – до 3,49 млн тонн (+24,9%).