Велика Британія готує кредит для України на 3 мільярди фунтів, – ЗМІ

Міністр фінансів Великої Британії Надхім Захаві підтримав виділення Україні кредиту в розмірі 3 млрд фунтів стерлінгів через державне агентство UK Export Finance (UKEF).

У листі, адресованому міністерці міжнародної торгівлі Енн-Марі Тревельян, Захаві сказав, що вважає "важливим, щоб ми продовжували підтримувати уряд України всіма можливими способами та демонстрували нашу віру в майбутнє України", повідомляє Європейська правда з посиланням на Sky News.

За даними джерел Sky News, кредитна лінія UKEF складатиметься з 2,3 млрд фунтів стерлінгів для фінансування військових контрактів, визначених українським урядом, а решта 700 млн фунтів стерлінгів призначені для проєктів відбудови України.

Як випливає з тексту листа Захаві, укладання угоди про кредит Україні залежить від вирішення юридичних питань, пов’язаних із ризиками комерційної діяльності в Україні на тлі війни.

"Очевидно, що Україна є ринком із високим ризиком для комерційної діяльності, і ми повинні визнати, що ризик збитків є значним. Тому UKEF також повинен продовжувати зменшувати збитки міністерства фінансів, наскільки це загалом можливо", – йдеться в листі глави Мінфіну Британії.

Джерело Sky News, близьке до UKEF, повідомило, що наразі агентство надало Україні фінансові гарантії на суму 23 млн фунтів стерлінгів – зокрема для транспортування тестів на COVID-19 для міністерства охорони здоров’я України до початку вторгнення РФ.

Офіційної інформації про кредит наразі немає.

Раніше у Великій Британії підтримали ідею конфіскації російських активів для передачі їх Україні.