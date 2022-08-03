Нацкомісія з цінних паперів внесла до списку сумнівних ще 4 інвестпроєкти

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку додала до списку сумнівних ще чотири інвестиційних проєкти. Вони можуть бути пов’язані з проєктом, який було внесено до списку раніше. Імовірно, метою є виманювання коштів під новими назвами, оскільки початковий проєкт втратив довіру клієнтів та отримав багато негативних відгуків в мережі від ошуканих інвесторів.

Про це йдеться в повідомленні Нацкомісії.

Зокрема, до переліку неблагонадійних включено наступні фінансові проєкти:

ITAPROFIT;

ESPERIO;

Metadoro;

Grand Choice.

Наразі загальна кількість сумнівних проєктів на сайті Нацкомісії становить 134 проєкти.

"Закликаємо громадян бути уважними та ретельно оцінювати ризики перед тим, як інвестувати кошти. Для захисту своїх інвестицій ви завжди можете надіслати запит у Комісію щодо наявності ліцензій та інших дозвільних документів у певного проєкту, який вас зацікавив. Крім того, якщо в ході аналізу наданого вами проєкту буде встановлено ознаки його сумнівності, це може вберегти не лише ваші кошти, а й кошти багатьох інших громадян", – нагадали в Нацкомісії.

Повний перелік проєктів наведений на офіційному сайті Нацкомісії в розділі "Захист прав інвесторів".

"У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі потенційні інвестори, керуючись "10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту", можуть самостійно проаналізувати його на предмет фіктивності", – додали в Нацкомісії.