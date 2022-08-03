БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
568 0

Зеленський підписав закон про термомодернізацію будівель

зеленский,подпись,подписал,зеленский_подписал,зеленский_подпись

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель".

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, відповідний законопроєкт №6485, ухвалений у другому читанні 9 липня, повернуто з підписом президента 1 серпня цього року.

Згідно з пояснювальною запискою, закон спрямований на:

  • скорочення кількості процедур та часу їх здійснення для впровадження енергоефективних заходів та термомодернізації будівель;
  • створення можливості здійснення часткової, а не комплексної, енерго- та термомодернізації;
  • усунення прогалин у положеннях закону "Про енергетичну ефективність будівель" у зв’язку зі зміною повноважень центральних органів виконавчої влади в цій сфері тощо.

Водночас законом передбачена можливість проведення часткової, а не комплексної, енерего- та термомодернізації.

При цьому закон передбачає можливість поетапного фінансування Фондом енергоефективності проєктів термомодернізації, що знижує фінансове навантаження на співвласників будинків, а також можливість залучення коштів Фонду для відбудови пошкоджених та зруйнованих будівель, зокрема, через включення у грантові виплати Фонду енергоефективності частки супутніх з енергоефективними заходами робіт, які є необхідною та невід’ємною частиною реалізації проєкту термомодернізації.

Автор: 

закон (1508) Зеленський Володимир (2575) енергозбереження (63)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 