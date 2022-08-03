Зеленський підписав закон про термомодернізацію будівель
Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель".
Як повідомляється на сайті Верховної Ради, відповідний законопроєкт №6485, ухвалений у другому читанні 9 липня, повернуто з підписом президента 1 серпня цього року.
Згідно з пояснювальною запискою, закон спрямований на:
- скорочення кількості процедур та часу їх здійснення для впровадження енергоефективних заходів та термомодернізації будівель;
- створення можливості здійснення часткової, а не комплексної, енерго- та термомодернізації;
- усунення прогалин у положеннях закону "Про енергетичну ефективність будівель" у зв’язку зі зміною повноважень центральних органів виконавчої влади в цій сфері тощо.
Водночас законом передбачена можливість проведення часткової, а не комплексної, енерего- та термомодернізації.
При цьому закон передбачає можливість поетапного фінансування Фондом енергоефективності проєктів термомодернізації, що знижує фінансове навантаження на співвласників будинків, а також можливість залучення коштів Фонду для відбудови пошкоджених та зруйнованих будівель, зокрема, через включення у грантові виплати Фонду енергоефективності частки супутніх з енергоефективними заходами робіт, які є необхідною та невід’ємною частиною реалізації проєкту термомодернізації.
