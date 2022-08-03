За даними Міністерства енергетики, запаси газу в українських сховищах перевищили 12 мільярдів кубометрів, а на складах ТЕС і ТЕЦ уже накопичено 1,83 млн тонн вугілля від запланованих 2,5 млн тонн.

Про це повідомляє пресслужба уряду за результатами селекторної наради з очільниками областей під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Своєю чергою в Мінрегіоні повідомили, що плановий показник готовності об’єктів до опалювального сезону на 1 серпня становить 60%.

Голова уряду під час наради наголосив, що Кабмін готовий виділити регіонам додаткові кошти для підготовки до опалювального сезону.

"Ми готові дуже оперативно реагувати на обґрунтовані потреби регіонів у додаткових ресурсах, у тому числі що стосується відновлення зруйнованих елементів інфраструктури. Вже виділено на це майже 3 млрд грн, і готові за потреби виділяти додаткові кошти", – наголосив Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що при Мінрегіоні вже працює 24/7 структурний підрозділ, що покликаний посилити ефективність і спроможність штабу з підготовки до опалювального сезону. Крім того, Верховна Рада підтримала урядові законопроекти, які надають можливість покрити різницю в тарифах на місцях і забезпечити економіку проходження опалювального сезону.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів вніс у політику власності НАК "Нафтогаз України" умову забезпечення запасів природного газу в підземних сховищах газу в обсязі не менше ніж 19 млрд кубометрів на 1 жовтня 2022 року.

Для цього Верховна Рада прийняла пакет законів, які передбачають встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло для населення, а також залучення понад 125 млрд грн за рахунок коштів міжнародних партнерів на компенсацію різниці в тарифах та закупівлі газу.