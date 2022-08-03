У Росії вирішили створити аналог радянських валютних магазинів "Берьозка"

У російських Москві та Санкт-Петербурзі відкриють магазини безмитної торгівлі, купити товари в яких зможуть лише дипломатичні працівники, співробітники міжнародних організацій та члени їхніх сімей.

Про це йдеться у відповідному документі, опублікованому урядом РФ 27 липня, передає Медіазона із посиланням на "Парламентську газету".

Постанова російського уряду про їх заснування набуде чинності 27 серпня. Цінники в duty free магазинах будуть вказані в рублях, доларах та євро. Придбати товари в торгових точках можна буде лише вроздріб при пред'явленні документів, які б підтверджували службове становище.

Власником мережі стане російська компанія, яку заснує МЗС РФ спільно із співзасновником, обраним за підсумками відкритого конкурсу, а контролюватимуть магазини митники. Асортимент їх буде представлений алкоголем, тютюновими виробами, ювелірними прикрасами, косметикою, парфумерією, кондитерськими товарами, смартфонами та годинниками.

Член Ради Федерації Владімір Джабаров у розмові з "Парламентською газетою" зазначив, що "ідея відкриття спецмагазинів для дипломатів не нова". Він нагадав про існування подібних duty free за радянських часів. За словами сенатора, такі магазини стають додатковим джерелом отримання валюти для країни.

"Парламентська газета" вбачає аналог майбутніх торгових точок у мережі "Берьозка", яка існувала в СРСР. Там дипломатам, морякам та військовим, чиї частини дислокувалися за кордоном, продавали продукти, одяг та техніку за іноземну валюту.