Латвія може націоналізувати акції "Газпрому" у найбільших латвійських газових компаніях

Правляча коаліція Латвії на нараді 8 серпня обговорить можливості зниження впливу російського акціонера "Газпрому" у компаніях Latvijas gazе і Gaso.

Про це повідомив міністр добробуту країни Гатіс Еглітіс, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що зменшити вплив російської сторони на ці компанії можна кількома способами, серед яких одним із найрадикальніших є націоналізація.

За словами Еглітіса, ситуація, коли найбільше газове підприємство Латвії досі контролює російський капітал, є ненормальною.

Раніше Служба державної безпеки (СДБ) Латвії у зв'язку з інформацією про те, що Latvijas gazе відновила закупівлю газу в Росії, розпочала перевірку щодо можливих порушень санкційного режиму.

Найбільшими акціонерами Latvijas gaze є "Газпром" (34%), а також Marguerite Gas II S.a.r.l.(28,97%), Uniper Ruhrgas International GmbH (18,26%) та Itera Latvija (16%).

Gaso є дочірнім підприємством Latvijas Gaze.