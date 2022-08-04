Реальний прожитковий мінімум становить близько 6,5 тисячі, – МІнсоцполітики

Реальний прожитковий мінімум у 2,6 раза більший, ніж фактичний, і становить близько 6,5 тис. грн.

Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, передає Інтерфакс-Україна.

"За нашими оцінками, приблизно так само в 2,6 рази більше, ніж той, який передбачено, тобто близько 6,5 тис. грн. Але в цьому питанні слід розглядати домогосподарство. Якщо це одна людина, то їй потрібно десь ці 6 тис. щоб сплатити оренду, квартплату, комунальні. Якщо людей двоє-троє, то з кожною наступною сума знижується. Слід розуміти, що цей мінімум не можна виводити лінійно для кожної людини, потрібно розглядати саме домогосподарства. Але однозначно, що затверджений – менше, ніж реальний", – сказала вона.



За словами міністерки, уряд зараз працює над наповненням бюджету, щоб здійснити планове підвищення прожиткового мінімуму у грудні, оскільки він уже забюджетований.



Щодо традиційного інфляційного підвищення прожиткового мінімуму наступного року, Жолнович зазначила, що Мінсоцполітики розраховуватиме прожитковий мінімум з урахуванням наявної інфляції та подаватиме Міністерству фінансів.



"Але ми лише частина бюджету, ми не заробляємо ці гроші, тому я не знаю, які будуть планові надходження і що буде виведено з урахуванням можливостей", – констатувала вона.



Щодо можливих планів суттєвого підвищення прожиткового мінімуму, щоб наблизити його до фактичного, міністерка заявила, що поки влада не планує кардинально переглядати ті стандарти, які закладені в нинішньому бюджеті.



"Так, ми повинні виконувати гарантії на рівні хоча б мінімальних стандартів для виживання. Але з іншого боку, є норма, яка передбачає, що держава може забезпечити певний рівень допомоги на основі свого загального матеріального становища. Тобто якщо у тебе немає, то більше не даси: закони математики ніхто не скасовував. Сьогодні у нас війна, і ми не можемо це відкинути, обійти і не враховувати. Усі наявні витрати максимально спрямовуються насамперед на військові потреби", – додала Жолнович.



Також, за її словами, у майбутньому необхідно провести реформу системи прожиткового мінімуму, відв'язавши її від низки нехарактерних виплат.



"Нам точно потрібно відв'язати існуючий прожитковий мінімум від того, що на нього навісили, наприклад, штрафи, платежі різних ліцензій, пенсії суддів та деяких спеціальних органів. Це все сильно впливає на бюджетний баланс… Тому є зареєстровані у Верховній Раді законопроекти, які передбачають, що прожитковий мінімум має стосуватися соціальних гарантій, лише виплат та допомоги, і не має бути величиною, що впливає на якісь інші витрати", – заявила міністерка.



Як повідомлялося, у держбюджеті передбачено, що прожитковий мінімум (для працездатних осіб) у поточному році з липня становить 2 600 грн, а у грудні має підвищитися до 2 684 грн.