Exxon Mobil передасть свою частку в проєкті "Сахалін-1" іншій компанії, – Reuters

Американська нафтова компанія Exxon Mobil веде переговори про передачу частки в російській нафтогазовидобувній платформі "Сахалін-1" іншій компанії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву, подану до Комісії з цінних паперів США.

Зазначається, що компанія передасть свою частку в 30% в російському проєкті "іншій стороні".

Водночас Exxon відмовився повідомити, яка компанія або компанії приймуть її російські активи, проте, як сказав представник компанії Кейсі Нортон, є "значного прогресу у виході з підприємства "Сахалін-1".

Раніше у Держдумі РФ заявляли, що Москва візьме під контроль нафтогазовий проєкт "Сахалін-1", частки в якому мають Exxon Mobil, японська Sodeco, індійська ONGC Videsh та "Роснєфть".

