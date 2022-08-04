Exxon Mobil передасть свою частку в проєкті "Сахалін-1" іншій компанії, – Reuters
Американська нафтова компанія Exxon Mobil веде переговори про передачу частки в російській нафтогазовидобувній платформі "Сахалін-1" іншій компанії.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву, подану до Комісії з цінних паперів США.
Зазначається, що компанія передасть свою частку в 30% в російському проєкті "іншій стороні".
Водночас Exxon відмовився повідомити, яка компанія або компанії приймуть її російські активи, проте, як сказав представник компанії Кейсі Нортон, є "значного прогресу у виході з підприємства "Сахалін-1".
Раніше у Держдумі РФ заявляли, що Москва візьме під контроль нафтогазовий проєкт "Сахалін-1", частки в якому мають Exxon Mobil, японська Sodeco, індійська ONGC Videsh та "Роснєфть".
