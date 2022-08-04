У Мінсоцполітики розповіли, коли можуть запустити накопичувальну пенсійну систему

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович вважає, що якщо наступного року війна закінчиться, то із 2024 року можна починати запускати накопичувальну пенсійну систему.

Про це вона заявила в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.



"Якщо, дасть Бог, і наступного року її закінчимо, то ми вже з 2024 року можемо починати запускати накопичувальну систему. Так як зараз ця система прописана, вона не створює для людини великого накопичення, але дозволяє поступово запускати всі процеси заробляння коштів. Це буде щось на кшталт пілотного проєкту, який не дуже ризикований, не спричинить втрату великих коштів для людини, і де першим оператором буде Державний накопичувальний банк, і ми зможемо більше прогарантувати їхню безпеку", – розповіла Жолнович.



За її словами, така система зможе стартувати дуже швидко, і саме бути інструментом відновлення держави, а потім втягувати в себе інші інструменти та поширюватися на недержавні пенсійні фонди.



"Зараз ми маємо підготуватися на нормативному рівні і вивірити всі законодавчі механізми і моніторингу, і контролю, і розвитку, і напрямів інвестування", – наголосила міністерка.



На запитання, скільки часу буде потрібно на цей так званий пілотний проект, щоб потім запустити накопичувальну систему повноцінно, Жолнович заявила, що потрібно буде дивитися на його результати.



"Але я давала б на це два роки. Рік на пробу, аналіз, а далі додавала б інший функціонал", – підсумувала вона.

Нагадаємо, у грудні Кабінет міністрів схвалив експериментальний проєкт із запровадження накопичувальних пенсій для працівників підприємств великої приватизації.

У вересні міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що обов'язковий накопичувальний рівень пенсійної системи в перший рік запуску акумулює близько 53-56 млрд грн, які зможуть бути інвестовані виключно у гривневі облігації держави через відсутність альтернативних інструментів із достатнім рівнем безризиковості.