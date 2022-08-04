Сінгапур дозволив імпорт кормів для домашніх тварин з України

Із серпня українські виробники кормів для домашніх тварин отримали можливості для експорту продукції до Сінгапуру.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

Зазначається, що відповідний сертифікат здоров’я на експорт був погоджений компетентними органами обох країн.

"Відтепер ринок кормів Сінгапуру, імпорт якого щороку становить понад $170 млн, став доступним для українських виробників, завдяки спільній роботі МЗС та Держпродспоживслужби", – заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, відкриття нових ринків сприяє розвитку національної промисловості, стимулює створення нових робочих місць, а отже – робить країну сильнішою.

Ознайомитися з формою сертифіката можна на офіційному веб-порталі Держпродспоживслужби у розділі "Міжнародне співробітництво", рубрика "Сертифікати на експорт з України".